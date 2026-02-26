Justitie

Gabi Matei, eliberat sub control judiciar în dosarul blaturilor de la CS Păulești. Ce se întâmplă cu finanțatorul clubului

Gabi Matei, eliberat sub control judiciar în dosarul blaturilor de la CS Păulești. Ce se întâmplă cu finanțatorul clubuluiGabi Matei, implicat într-un mega-scandal de pariuri. Sursa foto: colaj EVZ
Gabi Matei și Marius Sanda vor fi eliberați și vor fi cercetați sub control judiciar în dosarul meciurilor trucate pentru pariuri de la CS Păulești, relatează gsp.ro. Pentru alte două persoane, printre care finanțatorul clubului, există cereri de arest preventiv.

La Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești a avut loc joi a doua zi de audieri în dosarul privind trucarea meciurilor de fotbal din Liga 3 la clubul CS Păulești. Procurorii au decis ca doi dintre jucătorii implicați, Gabi Matei și Marius Sanda, să fie cercetați sub control judiciar.

Gabi Matei, eliberat sub control judiciar în dosarul meciurilor trucate de CS Păulești

Cei doi au fost aduși la audieri, legați unul de altul, în cătușe, în jurul orei 11:40. Gabi Matei, care a împlinit 36 de ani chiar în ziua audierilor, și-a acoperit fața cu gluga în momentul sosirii, iar Marius Sanda purta un trening albastru.

Instanța a stabilit eliberarea sub control judiciar a celor doi foști jucători ai CS Păulești. Aceștia urmează să fie monitorizați de autorități pe durata cercetărilor. În paralel, pentru finanțatorul clubului, Claudiu Blaga, și pentru apropiatul său, Alexandru Cristescu, au fost formulate cereri de arest preventiv, în timp ce decizia finală urmează să fie luată de instanță.

Gabi Matei

Gabi Matei, în timpul unui antrenament. Sursa foto: Instagram

Raul Papp, cercetat în stare de libertate

Raul Papp, fost portar la CS Păulești și fratele lui Paul Papp, a fost audiat anterior și rămâne cercetat în stare de libertate. El a furnizat procurorilor detalii despre modul în care se trucau meciurile pentru pariuri, fiind primul dintre cei audiați care a relatat evenimentele din interiorul clubului.

Ancheta autorităților relevă că persoanele implicate au obținut câștiguri de aproximativ 840.000 de lei, echivalentul a 165.000 de euro.

Gabi Matei, fost fotbalist la CS Păulești, reținut miercuri

Pe 25 februarie, Poliția Română a desfășurat descinderi la 34 de locuințe din Prahova, ridicând 21 de persoane implicate în cazul meciurilor trucate. Matei, Sanda, Blaga și Cristescu au fost reținuți și duși în arest la Câmpina. Joi dimineață, aceștia au fost aduși în fața procurorilor pentru continuarea audierilor și stabilirea măsurilor preventive.

Investigațiile sunt coordonate de Sorin Popa, prim-procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești. Ancheta continuă, iar autoritățile evaluează toate informațiile și declarațiile oferite de cei implicați pentru a stabili amploarea blaturilor din Liga 3 și modul în care acestea au fost realizate pentru câștiguri financiare la pariuri.

