Europarlamentarul Sigfrid Mureșan a transmis un mesaj critic pe Facebook la adresa unor lideri politici care au pierdut alegeri în ultimii ani, afirmând că majoritatea românilor susține reformarea și modernizarea țării, precum și menținerea direcției europene a României.

Într-o postare publicată recent pe rețeaua de socializare, Mureșan i-a enumerat pe fostul premier Adrian Năstase, pe fostul premier Victor Ponta, pe fostul premier Viorica Dăncilă, pe liderul PSD Marcel Ciolacu și pe liderul AUR George Simion, susținând că toți au fost învinși prin votul cetățenilor.

Potrivit europarlamentarului, rezultatele electorale din ultimii ani arată că majoritatea alegătorilor își dorește reforme, modernizare și consolidarea parcursului european al României.

Acesta a afirmat că, după alegeri, reprezentanții unor tabere politice au încercat în repetate rânduri să schimbe raportul de forțe rezultat din votul popular.

În continuarea mesajului, europarlamentarul a susținut că o minoritate încearcă să obțină influență politică în contradicție cu opțiunea exprimată de majoritatea alegătorilor.

„Cei care au pierdut la vot au încercat, de mai multe ori, după ziua votului, să facă dintr-o minoritate o majoritate. Asta se întâmplă și acum în România. O minoritate agresivă încearcă să preia puterea împotriva voinței oamenilor. Nu vor reuși nici acum”, a transmis acesta.

Declarațiile vin într-un context politic marcat de negocieri și dezbateri privind viitoarea configurație a puterii politice, în urma scrutinelor desfășurate în România.

Mesajul lui Sigfrid Mureșan se înscrie în seria pozițiilor publice exprimate de lideri politici și reprezentanți ai partidelor privind legitimitatea rezultatelor electorale și formarea majorităților politice.

Tema raportului dintre votul popular și negocierile parlamentare rămâne una dintre principalele subiecte ale dezbaterii publice din România.