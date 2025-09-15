Fostul director al Aeroportului Timișoara, trimis în judecată pentru abuz în serviciu

Fostul director general al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” S.A., Iulian Daniel Idolu, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție.

În același dosar au fost inculpați cinci membri ai Consiliului de Administrație și doi consilieri juridici, acuzați de abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu.

Direcția Națională Anticorupție (DNA) precizează că dosarul a fost instrumentat de Serviciul Teritorial Timișoara, iar toți inculpații au fost trimiși în judecată în stare de libertate.

Pe lângă fostul director, procurorii au dispus trimiterea în judecată a membrilor Consiliului de Administrație Marian Liviu Mocan, Ciprian Corneliu Jichici, Miruna Alexandra Vicol, Teodor Bar și Adrian Valentin Negoiță.

De asemenea, consilierii juridici Alexandra Avram și Ciprian Sabin Venter au fost acuzați de complicitate la abuz în serviciu, după ce ar fi contribuit la întocmirea documentelor considerate nelegale.

Conform rechizitoriului, faptele s-ar fi petrecut în perioada martie – mai 2019. În acea perioadă, Iulian Daniel Idolu, în calitate de director general și membru executiv al Consiliului de Administrație, ar fi întocmit și semnat documente prin care și-ar fi reînnoit mandatul de conducere pentru încă patru ani, fără a exista procedura legală de selecție.

Procurorii precizează că noul mandat acoperea perioada 17 septembrie 2019 – 18 septembrie 2023.

Prin aceste demersuri, Aeroportul Internațional Timișoara ar fi fost prejudiciat cu 263.717 lei, reprezentând salariile plătite între septembrie 2019 și iulie 2020, perioadă în care Idolu a deținut funcția de director general și de membru executiv al Consiliului de Administrație.

Potrivit DNA, folosul necuvenit obținut de Idolu a fost de 165.399 de lei, bani încasați ca venit net pentru aceeași perioadă.

Societatea Națională „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” S.A. a informat procurorii că se constituie parte civilă în cauză, solicitând recuperarea prejudiciului de 263.717 lei.

În paralel, procurorii anticorupție au dispus măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile deținute de inculpați, pentru a garanta recuperarea pagubei.

DNA a trimis dosarul spre judecare la Tribunalul Timiș. Procurorii au solicitat instanței menținerea măsurilor asigurătorii instituite pe durata urmăririi penale.

Instanța urmează să stabilească termenele de judecată și să decidă asupra acuzațiilor formulate de procurori.