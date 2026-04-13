Fostul baterist al lui Bruce Springsteen îi cere să arate respect pentru președinte, după atacurile acestuia la Trump
- Răzvan Scarlat
- 13 aprilie 2026, 11:04
Vini Lopez, fost membru al E Street Band, nu a rămas impasibil la declarațiile politice ale lui Bruce Springsteen din cadrul unui turneu și a spus că președintele SUA, Donald Trump, trebuie respectat, chiar dacă opiniile diferă, relatează foxnews.com.
Vini Lopez, fostul baterist al lui Bruce Springsteen, a spus că funcția prezidențială impune respect, indiferent de opinii
Vini Lopez, fostul toboșar al trupei E Street Band, a comentat declarațiile politice făcute de Bruce Springsteen în timpul turneului său recent. Muzicianul în vârstă de 77 de ani a spus, într-un interviu acordat publicației New York Post, că nu este de acord cu modul în care artistul critică public administrația americană.
„Trebuie să ai respect pentru președinte. . Trump este președintele Statelor Unite — toată lumea ar trebui să aibă respect pentru el”, a declarat Lopez.
Lopez a spus că, într-o eventuală discuție directă, ar manifesta respect total: „Este președintele Statelor Unite. Și dacă aș sta în fața lui și aș vorbi cu el, aș avea foarte mult respect pentru acest om.” De asemenea, a declarat că nu ar aborda subiecte politice: „Nu aș vorbi cu el despre nimic din ceea ce se întâmplă în politică.”
Bruce Springsteen a criticat dur administrația Trump în timpul turneului din 2026
Turneul „Land of Hope and Dreams”, început pe 31 martie la Minneapolis, a inclus mai multe intervenții politice ale lui Bruce Springsteen, în vârstă de 76 de ani. Artistul a descris administrația drept „coruptă, incompetentă, rasistă, iresponsabilă și trădătoare” și l-a ironizat pe Donald Trump, numindu-l „un președinte care nu poate accepta adevărul”.
În replică, Donald Trump a reacționat pe platforma Truth Social, unde a lansat critici dure la adresa cântărețului. Președintele a scris că Springsteen este „un cântăreț slab și foarte plictisitor” și a susținut că acesta suferă de „sindromul Trump Derangement Syndrome”. El a îndemnat susținătorii să boicoteze concertele, descrise drept „prea scumpe”.
Vini Lopez a spus că muzica sa evită subiectele politice
Lopez a explicat că formația sa actuală, Wonderful Winos, nu abordează teme politice în concerte. „Trupa mea, indiferent ce credem, nu merge în direcția asta în muzica noastră”, a spus el.
Muzicianul a menționat că nu se consideră o persoană puternic ideologică, deși a recunoscut că a votat republican în mai multe rânduri, inclusiv la alegeri locale și pentru Congres. În același timp, el a spus că susține dreptul lui Springsteen de a-și exprima opiniile și că nu este împotriva mesajelor sale.
Fostul baterist al lui Bruce Springsteen și-a amintit o întâlnire directă cu Donald Trump
Lopez a povestit și despre o întâlnire cu Donald Trump, înainte ca acesta să devină președinte, la Trump National Golf Club din Bedminster, New Jersey.
„A fost foarte amabil cu mine. A fost foarte curios și mi-a făcut cunoștință cu Melania”, a spus Lopez.
La finalul întâlnirii, Trump i-ar fi cerut un favor: „Spune-i lui Bruce că sunt cel mai mare fan al lui.”
Relația dintre Vini Lopez și Bruce Springsteen a rămas neschimbată
În ciuda diferențelor de opinie, Lopez a spus că relația cu Bruce Springsteen nu este afectată. Cei doi sunt în continuare „în relații perfecte” și păstrează legătura ocazional.
„Dacă vrea să fac ceva, mă sună”, a spus Lopez.
Artistul a mai declarat că, de cele mai multe ori, el este cel care îl contactează pe Springsteen în momente dificile, cum ar fi pierderea unor membri ai echipei.
Parcursul lui Vini Lopez în E Street Band și după plecare
Vini Lopez a fost unul dintre membrii fondatori ai formației care avea să devină E Street Band, alături de Bruce Springsteen, încă din perioada Steel Mill, la finalul anilor ’60. A contribuit la primele două albume ale artistului, „Greetings from Asbury Park, N.J.” și „The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle”, înainte de a părăsi trupa în 1974.
El a explicat că stilul său nu mai corespundea direcției muzicale dorite, care era „prea influențat de jazz pentru ceea ce voia Springsteen să facă”.
Ulterior, Lopez a revenit pe scenă alături de Springsteen în mai multe ocazii, inclusiv în 2014, când a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame, și în 2016, la un concert din Philadelphia.
Vini Lopez a spus că societatea este tot mai divizată politic
Lopez a recunoscut că percepe o polarizare tot mai accentuată în societate. „Poate când aveam 20 de ani eram mai extremist, dar acum am 77, iar extremele au dispărut”, a declarat el.
„Este atât de divizat, partea politică. Pentru mine este dificil”, a spus muzicianul, exprimând totodată speranța că evoluțiile politice vor avea rezultate pozitive: „Mi-ar plăcea să văd că iese ceva bun din asta.”
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.