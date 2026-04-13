Fostul baterist al lui Bruce Springsteen îi cere să arate respect pentru președinte, după atacurile acestuia la Trump

Vini Lopez, fost membru al E Street Band, nu a rămas impasibil la declarațiile politice ale lui Bruce Springsteen din cadrul unui turneu și a spus că președintele SUA, Donald Trump, trebuie respectat, chiar dacă opiniile diferă, relatează foxnews.com.

Vini Lopez, fostul toboșar al trupei E Street Band, a comentat declarațiile politice făcute de Bruce Springsteen în timpul turneului său recent. Muzicianul în vârstă de 77 de ani a spus, într-un interviu acordat publicației New York Post, că nu este de acord cu modul în care artistul critică public administrația americană.

„Trebuie să ai respect pentru președinte. . Trump este președintele Statelor Unite — toată lumea ar trebui să aibă respect pentru el”, a declarat Lopez.

Lopez a spus că, într-o eventuală discuție directă, ar manifesta respect total: „Este președintele Statelor Unite. Și dacă aș sta în fața lui și aș vorbi cu el, aș avea foarte mult respect pentru acest om.” De asemenea, a declarat că nu ar aborda subiecte politice: „Nu aș vorbi cu el despre nimic din ceea ce se întâmplă în politică.”

Turneul „Land of Hope and Dreams”, început pe 31 martie la Minneapolis, a inclus mai multe intervenții politice ale lui Bruce Springsteen, în vârstă de 76 de ani. Artistul a descris administrația drept „coruptă, incompetentă, rasistă, iresponsabilă și trădătoare” și l-a ironizat pe Donald Trump, numindu-l „un președinte care nu poate accepta adevărul”.

În replică, Donald Trump a reacționat pe platforma Truth Social, unde a lansat critici dure la adresa cântărețului. Președintele a scris că Springsteen este „un cântăreț slab și foarte plictisitor” și a susținut că acesta suferă de „sindromul Trump Derangement Syndrome”. El a îndemnat susținătorii să boicoteze concertele, descrise drept „prea scumpe”.

Lopez a explicat că formația sa actuală, Wonderful Winos, nu abordează teme politice în concerte. „Trupa mea, indiferent ce credem, nu merge în direcția asta în muzica noastră”, a spus el.

Muzicianul a menționat că nu se consideră o persoană puternic ideologică, deși a recunoscut că a votat republican în mai multe rânduri, inclusiv la alegeri locale și pentru Congres. În același timp, el a spus că susține dreptul lui Springsteen de a-și exprima opiniile și că nu este împotriva mesajelor sale.

Lopez a povestit și despre o întâlnire cu Donald Trump, înainte ca acesta să devină președinte, la Trump National Golf Club din Bedminster, New Jersey.

„A fost foarte amabil cu mine. A fost foarte curios și mi-a făcut cunoștință cu Melania”, a spus Lopez.

La finalul întâlnirii, Trump i-ar fi cerut un favor: „Spune-i lui Bruce că sunt cel mai mare fan al lui.”

În ciuda diferențelor de opinie, Lopez a spus că relația cu Bruce Springsteen nu este afectată. Cei doi sunt în continuare „în relații perfecte” și păstrează legătura ocazional.

„Dacă vrea să fac ceva, mă sună”, a spus Lopez.

Artistul a mai declarat că, de cele mai multe ori, el este cel care îl contactează pe Springsteen în momente dificile, cum ar fi pierderea unor membri ai echipei.

Vini Lopez a fost unul dintre membrii fondatori ai formației care avea să devină E Street Band, alături de Bruce Springsteen, încă din perioada Steel Mill, la finalul anilor ’60. A contribuit la primele două albume ale artistului, „Greetings from Asbury Park, N.J.” și „The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle”, înainte de a părăsi trupa în 1974.

El a explicat că stilul său nu mai corespundea direcției muzicale dorite, care era „prea influențat de jazz pentru ceea ce voia Springsteen să facă”.

Ulterior, Lopez a revenit pe scenă alături de Springsteen în mai multe ocazii, inclusiv în 2014, când a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame, și în 2016, la un concert din Philadelphia.

Lopez a recunoscut că percepe o polarizare tot mai accentuată în societate. „Poate când aveam 20 de ani eram mai extremist, dar acum am 77, iar extremele au dispărut”, a declarat el.

„Este atât de divizat, partea politică. Pentru mine este dificil”, a spus muzicianul, exprimând totodată speranța că evoluțiile politice vor avea rezultate pozitive: „Mi-ar plăcea să văd că iese ceva bun din asta.”