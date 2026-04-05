Ce mai fac actorii din Liceenii. Mulți au renunțat la lumina reflectoarelor

Chiar și la aproape patru decenii de la premiera filmului Liceenii (1986), publicul continuă să întrebe: „Ce fac actorii astăzi?” Rolurile care i-au făcut celebri au marcat destine și au inspirat generații, iar fiecare dintre ei a ales un drum diferit în viață, potrivit declarațiilor actorilor.

Ștefan Bănică Jr. a transformat succesul de la Liceenii într-o carieră solidă. Actor și cântăreț, el a jurizat la „X Factor”, joacă la Teatrul Național și Teatrul de Comedie, și susține concerte rock’n’roll. Este tată a trei copii și este căsătorit în prezent cu Lavinia Pîrva. Fiul lui, Radu Ștefan, îi calcă pe urme.

Oana Sârbu a continuat în muzică, cu turnee internaționale și hituri precum „Te Iubeam”. Ea păstrează o viață discretă, alături de jurnalistul Robert Turcescu, și este mamă adoptivă. În interviuri, ea a povestit cu nostalgie despre perioada filmărilor și despre echipa de atunci, numind colegii „gașca” care a făcut filmul memorabil.

Mihai Constantin rămâne activ pe scenă, jucând la Teatrul Bulandra și Teatrul Național. Are 58 de ani și doi copii, Matei și Maria, iar pasiunea pentru actorie se transmite și generației următoare, fiul său debutând pe scenă la 12 ani.

Cesonia Postelnicu, care îl interpreta pe Geta, continuă să strălucească pe scena Teatrului Național București. A jucat în spectacole precum „Purificare” și „Idolul și Ion Anapoda”, iar prezența sa scenica rămâne un reper de profesionalism.

Tudor Petruț a emigrat în Statele Unite și predă matematică la un liceu din Santa Ana, California. La 60 de ani, crește doi fii, Alexandru și Ștefan, și se implică în proiecte precum pagina „RoHo – Români la Hollywood”. Totodată, apare în reclame și este scenarist.

Dan Cociș a renunțat la actorie și a intrat în afaceri, administrând Domeniul și Palatul Știrbey din Buftea. Are două fiice și duce o viață stabilă, departe de lumina reflectoarelor, dar prosperă. Tamara Buciuceanu‑Botez, profesoara Isoscel, a murit în 2019. Umorul și prezența ei scenică continuă să inspire publicul și tinerii actori.

Liceenii este un film românesc de dragoste regizat de Nicolae Corjos, care spune povestea iubirii dintre Mihai Marinescu (Ștefan Bănică Jr.) și Dana Vasilescu (Oana Sârbu), doi elevi de clasa a X-a. Filmul a fost vizionat de peste 5,5 milioane de spectatori și se află pe locul 25 în topul celor mai vizionate filme românești.

Scenariul a fost scris de George Șovu, cu consultanța prof. dr. Constanța Bărboi. Filmul a fost realizat în studiourile Centrului de Producție Cinematografică București, cu regizori secunzi Cornelia Mihalache și Mona Segal Rotaru. Filmările au durat două luni și jumătate, vara anului 1986.

Muzica, compusă de Florin Bogardo și interpretată de corul „Madrigal”, cuprinde piesa emblematică „Ani de liceu”, care a devenit imnul liceenilor români. Filmul a primit două premii ACIN: Premiul Special al Juriului pentru popularitate și Premiul pentru muzică pentru Florin Bogardo. Actorii principali au primit diplome speciale pentru interpretarea rolurilor.