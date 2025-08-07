Justitie

Fost comisar-șef, rămas fără armă după ce a dat-o unui braconier să o curețe. Are dosar penal

5.000 de lei și anularea dreptul de port armă. Sunt sancțiunile primte de un fost comisar-șef  de poliție din orașul bihorean Aleșd. Aceasta  după ce s-a descoperit că ar fi predat o pușcă de vânătoare deținută legal unei persoane care nu avea dreptul să posede arme supuse autorizării.Arma a fost găsit în casa unui braconier din Cuieșd.

Fostul comisar-șef ar fi dat arma braconierului să o curețe

Comisarul-şef (r) Ovidiu Vancea a ieșit la pensie și a fost şef al Serviciului de Investigaţii Criminale Aleşd. Fostul polițist a explicat că pușca a ajuns la braconier doar pentru a fi curățată. Fiindcă a ignorat faptul că armele nu se împrumută și trebuie păstrate în condiții speciale, fostul polițist are dosar penal. Este contravenție „încredințarea armelor letale pentru care s-a obținut dreptul de deținere, respectiv de port și folosire de către posesorii acestora unor persoane neautorizate”. I s-a retras dreptul de port armă. În plus i-a mai fost confiscată o armă.

Arsenal

Descoperirea a fost făcută după descinderile care au avut loc pe 9 iulie în cadrul a patru dosare penale. În aceste dosare, procurorii Parchetului Aleșd fac cercetări în ceea ce privește comiterea infracțiunii nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Percheziții în patru dosare ale Parchetului Aleșd

În urma perchezițiilor domiciliare efectuate, au fost descoperite și ridicate două arme letale lungi cu destinația vânătoare. Dintre care una având seriile de identificare șterse. Au fost găsite două arme letale confecționate artizanal. dar și două arbalete, 49 de cartușe de diferite calibre, 382 de diabolouri (proiectile pentru armele cu aer comprimat), un amortizor, 5 săgeți, 34 de trofee. Toate deținute ilegal, spune IPJ Bihor după percheziții, așa cum evz.ro a scris. Acum Poliția Bihor a confirmat că unul dintre cei sancționați a fost polițisul aleșdean.

" În urma verificărilor efectuate de Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, s-a constatat că un bărbat de 52 de ani, din Aleșd, ar fi predat o armă de vânătoare. Pe care o deținea legal. Arma a fost predată unei persoane care nu are dreptul de a deține arme supuse autorizării. Pentru această faptă, polițiștii l-au sancționat contravențional, cu o amendă de 5.000 de lei . În conformitate cu prevederile art. 129, pct. 3 din Legea nr. 295 / 2004 privind regimul armelor și munițiilor. De asemenea, au fost dispuse măsurile complementare de confiscare a armei de vânătoare. Și anularea dreptului de port armă", a transmis Poliția Bihor pentru portalul local alesdonline. 

