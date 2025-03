Forțele de securitate din Siria, acuzate de masacrarea a sute de civili

Forțele de securitate din Siria sunt acuzate de uciderea a sute de civili aparținând minorității religioase alawite, conform unui raport al Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR), o organizație cu sediul în Marea Britanie. Violențele au avut loc de-a lungul coastei Siriei, afectând provinciile Latakia și Tartous.

Potrivit SOHR, aproximativ 745 de civili au fost uciși în decursul a 30 de atacuri comise vineri și sâmbătă. Aceste evenimente sunt considerate unele dintre cele mai grave episoade de violență din Siria de la prăbușirea regimului lui Bashar al-Assad în decembrie. În total, peste 1.000 de persoane ar fi fost ucise în ultimele două zile, incluzând membri ai forțelor guvernamentale și luptători pro-Assad.

În plus, SOHR susține că aproximativ 125 de membri ai forțelor de securitate guvernamentale și 148 de luptători loiali lui Assad au fost uciși în confruntările violente. Regiunea afectată este cunoscută ca fiind o zonă cu o populație majoritar alawită, o sectă a islamului șiit din care provine și fostul președinte Bashar al-Assad.

Ca urmare a escaladării violențelor, sute de civili au fugit din regiunile afectate. Mulți dintre ei au căutat refugiu la baza militară rusă de la Hmeimim din Latakia, unde au fost surprinși în imagini video scandând "oamenii vor protecție rusă".

🇸🇾 To escape execution by the security forces of the new Syrian regime led by Ahmad Al-Sharaa (Al-Joulani), thousands of Alawites and other religious and ethnic minorities have sought shelter at the Hmeimim Air Base of the Russian Aerospace Force in Latakia, #Syria. pic.twitter.com/v6fpQIi5GL

— The Global Beacon (@globalbeaconn) March 8, 2025