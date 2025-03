Conflict sângeros în Siria. Cele mai grave confruntări din ultimii 10 ani

Violențele din Siria au escaladat dramatic, soldându-se cu sute de morți în confruntările dintre forțele guvernamentale islamiste și luptătorii alawiți loiali fostului președinte Bashar al-Assad. Regiunile Latakia și Tartous, cunoscute pentru sprijinul lor față de fostul regim, au devenit epicentrele luptelor.

Potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului, cel puțin 225 de persoane și-au pierdut viața în Siria, în ultimele două zile. Dintre acestea, peste 100 sunt membri ai forțelor guvernamentale, în timp ce 125 sunt civili uciși în urma atacurilor armate.

Ministerul sirian al Apărării a anunțat o operațiune de amploare pentru a înăbuși insurgența.

Alawiții, o sectă minoritară de origine șiită, au dominat politic Siria sub regimul Assad. După prăbușirea regimului anul trecut, noul guvern islamist sunnit a preluat puterea, ceea ce a dus la represalii împotriva acestei comunități. În timp ce unii s-au predat, alții continuă să opună rezistență.

Președintele de tranziție, Ahmad al-Sharaa, a promis sancționarea celor vinovați de violențe, dar a cerut forțelor de securitate să evite represaliile excesive, transmite CNN.

🇸🇾 Massacre On The Syrian Coast: Reports Indicate Mass Killings In Tartus And Latakia Under The Jolani-HTS Administration. Alawite Men Are Being Detained, With Some Executed En Masse. Civilians, Including Women And The Elderly, Are Facing Torture And Public Humiliation. pic.twitter.com/ZNkQGcnQU7

— Militant Tracker 🇶🇦 (@MilitantTracker) March 7, 2025