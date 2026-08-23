Europarlamentarul Eugen Tomac a anunțat duminică faptul că va iniția o rezoluție în Parlamentul European pentru recunoașterea foametei din Basarabia din anii 1946-1947 și a responsabilității regimului sovietic. El cere și Parlamentului României să condamne ceea ce numește „crime” împotriva umanității.

Eugen Tomac a anunțat un demers la nivel european privind foametea din Basarabia din anii 1946-1947. Europarlamentarul vrea ca Parlamentul European să adopte o rezoluție prin care tragedia să fie recunoscută, iar responsabilitatea regimului sovietic să fie menționată explicit.

El susține că și Parlamentul României ar trebui să condamne aceste fapte.

Mesajul a fost transmis duminică, în ziua în care se împlinesc 87 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov.

"Astăzi se împlinesc 87 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop - Molotov, o înţelegere criminală între Hitler şi Stalin care a distrus, printr-o semnătură, destinul a peste trei milioane de cetăţeni români. Consecinţele au fost dramatice şi din nefericire, societatea noastră uită uşor sau nu are răbdare să scoată la lumină drama acestor oameni nevinovaţi. Una dintre cele mai tragice consecinţe trăite de basarabeni a fost foametea organizată în anii 1946-1947, în care şi-au pierdut viaţa peste 130.000 de foşti cetăţeni români, alte sute de mii suferind cumplit", scrie europarlamentarul, duminică, pe Facebook.

Tomac a legat mesajul și de Ziua Europeană de Comemorare a Victimelor Nazismului și Comunismului, marcată pe 23 august.

Europarlamentarul susține că victimele foametei din Basarabia nu trebuie uitate și cere o reacție și din partea Legislativului de la București.

"În semn de respect pentru memoria acestor români nevinovaţi care au murit în anii foametei organizate de regimul stalinist, Parlamentul României are obligaţia să condamne aceste crime împotriva umanităţii. Voi iniţia acelaşi demers şi la nivel european, printr-o Rezoluţie a Parlamentului European care să recunoască această tragedie şi responsabilitatea regimului totalitar sovietic pentru suferinţa şi moartea atâtor oameni", adaugă Tomac.