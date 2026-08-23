Politica

Foametea din Basarabia din anii 1946 ajunge în Parlamentul European. Ce demers pregătește Eugen Tomac

Comentează știrea
Foametea din Basarabia din anii 1946 ajunge în Parlamentul European. Ce demers pregătește Eugen TomacEugen Tomac Sursa foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Europarlamentarul Eugen Tomac a anunțat duminică faptul că va iniția o rezoluție în Parlamentul European pentru recunoașterea foametei din Basarabia din anii 1946-1947 și a responsabilității regimului sovietic. El cere și Parlamentului României să condamne ceea ce numește „crime” împotriva umanității.

Foametea din Basarabia din anii 1946 ajunge în Parlamentul European

Eugen Tomac a anunțat un demers la nivel european privind foametea din Basarabia din anii 1946-1947. Europarlamentarul vrea ca Parlamentul European să adopte o rezoluție prin care tragedia să fie recunoscută, iar responsabilitatea regimului sovietic să fie menționată explicit.

El susține că și Parlamentul României ar trebui să condamne aceste fapte.

Eugen Tomac amintește de consecințele Pactului Ribbentrop-Molotov

Mesajul a fost transmis duminică, în ziua în care se împlinesc 87 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov.

"Astăzi se împlinesc 87 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop - Molotov, o înţelegere criminală între Hitler şi Stalin care a distrus, printr-o semnătură, destinul a peste trei milioane de cetăţeni români. Consecinţele au fost dramatice şi din nefericire, societatea noastră uită uşor sau nu are răbdare să scoată la lumină drama acestor oameni nevinovaţi. Una dintre cele mai tragice consecinţe trăite de basarabeni a fost foametea organizată în anii 1946-1947, în care şi-au pierdut viaţa peste 130.000 de foşti cetăţeni români, alte sute de mii suferind cumplit", scrie europarlamentarul, duminică, pe Facebook.

Tomac a legat mesajul și de Ziua Europeană de Comemorare a Victimelor Nazismului și Comunismului, marcată pe 23 august.

Parlamentul european

Parlamentul european / sursa foto: dreamstime.com

Cere și Parlamentului României să condamne tragedia

Europarlamentarul susține că victimele foametei din Basarabia nu trebuie uitate și cere o reacție și din partea Legislativului de la București.

"În semn de respect pentru memoria acestor români nevinovaţi care au murit în anii foametei organizate de regimul stalinist, Parlamentul României are obligaţia să condamne aceste crime împotriva umanităţii. Voi iniţia acelaşi demers şi la nivel european, printr-o Rezoluţie a Parlamentului European care să recunoască această tragedie şi responsabilitatea regimului totalitar sovietic pentru suferinţa şi moartea atâtor oameni", adaugă Tomac.

Stiri calde

14:14 - A murit Klaus-Michael Kühne, miliardarul care a construit un imperiu. Cine îl moșteneste

14:04 - STB și-a cerut, din nou, insolvența

13:53 - Peste jumătate de milion de euro la pensionare. Recordul incredibil plătit de o companie de stat

13:46 - Programul primei etape din Cupa României

13:39 - Constantin Toma anunță că nu va mai candida din partea PSD

13:28 - Electronicele vechi, la mare căutare. Motivul este neașteptat și ține de securitate

HAI România!

Cum era să pierdem Ardealul în 1990? Planul secret „Aurora Zorilor” și adevărul din arhivele SRI!

Cum era să pierdem Ardealul în 1990? Planul secret „Aurora Zorilor” și adevărul din arhivele SRI!

Ce ar însemna trecerea la zona euro pentru români. Schimbări majore pentru cei care optează pentru un împrumut

Ce ar însemna trecerea la zona euro pentru români. Schimbări majore pentru cei care optează pentru un împrumut

Fondurile europene din 2028-2034, o nouă bătălie pentru România. Care ar putea fi soluția salvatoare pentru țara noastră

Fondurile europene din 2028-2034, o nouă bătălie pentru România. Care ar putea fi soluția salvatoare pentru țara noastră

Proiecte speciale