Florin Tănase, despre relația cu Gigi Becali și planurile pe 2025







Florin Tănase are planuri mari pentru următorii ani și ține cont de îndrumările lui Gigi Becali. În vârstă de 30 de ani, fotbalistul s-a întors la FCSB și își dorește să ajungă la Campionat. El a făcut mărturisiri legate de relația apropiată pe care o are cu latifundiarul din Pipera.

Florin Tănase vrea să facă încă un pas în carieră

Cu o cotă de 2,2 milioane de euro pe Transfermarkt, jucătorul vrea să ajungă cât mai departe în Europa League. Astfel, pentru următorii doi ani, Florin Tănase are trasate mai multe ținte de atins

„În primul rând, pe plan personal, sănătate, atât pentru mine, cât și pentru familia mea, iar pe plan sportiv, titlul de campion și să ajungem cât mai departe în Europa League. Și la vară, calificarea în Champions League”, a mărturisit el.

Cei de la FCSB mai au două meciuri în urma cărora pot obține rezultatele așteptate.

A intrat în lumea afacerilor

De-a lungul colaborării cu FCSB, jucătorul a bifat 85 de goluri în 249 de meciuri. El a declarat că este împlinit și mândru de rezultatele obținute pe plan sportiv. Cu toate că pune fotbalul pe primul plan, Florin Tănase a intrat și în lumea afacerilor.

El a optat pentru domeniul imobiliarelor, ales de numeroși fotbaliști care obțin venituri în plus. Având în vedere că nu are experiență în domeniu, jucătorul de la FCSB a recunoscut că i-a ascultat sfaturile lui Gigi Becali.

De altfel, el a precizat că are o legătură apropiată cu latifundiarul din Pipera și a oferit câteva detalii prețioase „din spatele ușilor închise”.

„Mi-a spus să am grijă, să am oameni de încredere alături, în primul rând. Este un om extraordinar, care face foarte mult bine. (…) M-am nimerit acolo, adică atunci când am fost pe la dumnealui, și am văzut cum semnează OP-uri (n.r. ordine de plată) pentru oameni nevoiași. Și nu unu'-două. Teancuri așa…”, a adăugat el, potrivit GSP.

Florin Tănase, despre revenirea la echipa națională

Fotbalistul a mărturisit că se gândește la națională, după revenirea în țară.

„Orice fotbalist trebuie să se gândească la echipa națională. Și lucrul acesta a contat când am luat decizia de a mă întoarce”, a mai spus jucătorul.

La finalul interviului oferit în timpul cantonamentului, atacantul de la FCSB a mărturisit că va rămâne în lumea afacerilor în momentul în care se va retrage din fotbal.