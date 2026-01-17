Florin Prunea a primit bătăi zdravene de la tatăl său. „Zicea mama: lasă-l ca-l omori, nu vezi ca e o mana de om?”

Fostul portar a explicat la un podcast faptul că nu a avut o copilărie tocmai lipsită de incidente. Asta pentru că nici el nu ar fi fost cel mai cuminte copil, așa că tatăl său îi aplica diferite corecții.

Fostul internațional a povestit că atunci când era mic a primit de la tatăl său și bătaie. Motivul era acela că jucătorul făcea ocazional și câte o boacănă, drept urmare, ulterior era pedepsit.

”Noi am crescut într-o perioadă în care mai era rușine și mai era frică. Mi-era o frică de tata când venea de la ședința cu părinții. Băi când îl vedeam… Știam. Îl așteptam cu pantalonii jos, nu se putea altfel. Că îi spuneau de la școală că fumez, că am spart geamurile că stau numai pe terenul de fotbal. Știam că vine”, a mai explicat acesta.

Pe de altă parte, dialogul dintre tatăl fotbalistului și Florin Prunea înainte de bătaie, era halucinant. ”Mă întreba cât îți dau? mama stătea în tocul ușii și îi spunea: lasă-l în pace, că-l omori, nu vezi că e o mână de om?! Să învețe, de ce nu învață”, a mai spus fostul portar.

Fotbalistul a explicat că generația de acum este foarte diferită. Asta pentru că au crescut în alte condiții și cu altfel de părinți. Cu toate acestea nu poate spune cu mâna pe inimă că asta ar fi soluția pentru o educație eficientă. ”Copii din ziua de astăzi sunt diferiți. Îmi e drag când îi văd că au personalitate și îi văd așa. dar sunt câte unii de au un tupeu…

Cum eram noi și cum sunt ăștia mici e foarte diferit. Nu știu dacă e bine sau e rău. Poate e mai bine așa, că noi consideram că suntem îndobitociți, cuCeaușescu , cum am crescut noi. Noi nu aveam pe vremuri informație, ei au totul la botul calului”, a mai explicat el.