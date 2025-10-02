Florin Dumitrescu, asaltat de o fană în cimitir: Mi-a căzut fața

Florin Dumitrescu, jurat la MasterChef, Pro Tv, a povestit recent despre două momente care l-au luat prin surprindere atunci când a fost abordat de fane. Deși este obișnuit cu atenția publicului, unele situații i s-au părut complet nepotrivite, iar una dintre ele l-a deranjat profund.

Primul episod povestit de celebrul bucătar a avut loc într-un context neașteptat: într-un cimitir. În timp ce mergea la un mormânt, o fană l-a recunoscut și i-a cerut să facă o poză. Chiar dacă momentul i s-a părut bizar, Florin Dumitrescu a spus a acceptat pentru a nu dezamăgi.

„În cimitir m-a rugat cineva să facem o poză la un moment dat. Și ce era să fac? Mergeam la mormânt, dar m-am oprit să facem poza”, a povestit acesta.

Dacă situația din cimitir a fost mai degrabă stânjenitoare, cea de-a doua experiență l-a lăsat fără cuvinte. Juratul de la MasterChef a relatat că, în timp ce soția lui, Cristina, era internată în spital cu febră foarte mare și probleme de sănătate, o asistentă medicală i-a făcut avansuri.

Florin Dumitrescu și-a amintit că femeia s-a apropiat de el într-un mod nepotrivit și i-a adresat o întrebare cu tentă de flirt.

„Cristina, soția mea, era internată cu febră 41 de grade, ceva îngrozitor, avea o nefrită nasoală… Și a venit o asistentă, își ridicase mult fusta, și m-a întrebat așa, direct: Păi și mie când ai de gând să-mi gătești?”.

Juratul de la MasterChef a spus că i-a căzut fața și că a vrut să o jignească pe asistentă, dar că a reușit să se abțină.