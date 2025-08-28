Social Pro TV a anunțat grila de toamnă 2025. Show-uri noi și surprize







Pro TV și-a prezentat grila de toamnă 2025 în cadrul unui eveniment organizat miercuri, 27 august, la București. Programarea noului sezon include formate de reality show consacrate la nivel internațional, competiții culinare de amploare, producții originale și conținut exclusiv pe VOYO.

Noul sezon Pro TV se anunță unul dintre cele mai dinamice din ultimii ani, cu producții care combină divertismentul, competiția și emoția. Printre noutățile absolute se numără lansarea reality show-ului „Trădătorii”, un format internațional care va pune la încercare strategiile psihologice și alianțele dintre 24 de concurenți izolați într-un castel.

Un moment important al grilei este revenirea MasterChef România 2025, din 8 septembrie, cu Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu. Concurenții se vor întrece pentru premiul de 75.000 de euro, într-un sezon cu reguli noi și dueluri surprinzătoare, difuzat lunea și marțea, de la 20:30. De pe 10 septembrie, serialul Las Fierbinți revine cu episoade noi, miercuri și joia.

Pro TV mizează și pe entertainment de calitate, prin lansarea emisiunii „La bine și la roast”, un format curajos moderat de Răzvan Exarhu, care va combina umorul acid cu emoția autentică. Din 10 septembrie, vedetele vor deveni țintele glumelor prietenilor și colegilor, într-un spectacol difuzat miercurea de la 21:30.

Totodată, Vocea României intră în sezonul 13, denumit simbolic #13cuNoroc, care începe pe 12 septembrie, în fiecare vineri, de la 20:30. Show-ul promite surprize majore și momente memorabile atât pentru concurenți, cât și pentru public.

Pe lângă oferta televiziunii clasice, platforma VOYO joacă un rol central în strategia media. Una dintre cele mai mari atracții este Premier League, transmisă în exclusivitate pe VOYO pentru următoarele trei sezoane.

Fanii vor putea urmări toate meciurile live, inclusiv prestațiile lui Radu Drăgușin, oriunde și pe orice dispozitiv. Tot pe VOYO va fi difuzat și documentarul „Il Fenomeno”, despre ascensiunea și declinul lui Adrian Mutu.

Aleksandras Cesnavicius a concluzionat că toamna 2025 va marca o etapă importantă pentru PRO TV și VOYO, unde tradiția televiziunii clasice se îmbină cu inovația digitală. „Este o transformare profundă, în care televiziunea devine o platformă convergentă de experiențe media”, a subliniat CEO-ul.