Poliția Federală din Brazilia a anulat pașapoartele senatorului Flávio Bolsonaro, după ce acesta nu a respectat termenul de 24 de ore stabilit de Curtea Supremă pentru predarea documentelor. Fostul candidat la președinție, învins duminică de Luiz Inácio Lula da Silva, este suspectat că ar fi părăsit țara cu destinația Statele Unite, însă autoritățile nu au confirmat plecarea sa.

Anchetatorii brazilieni încearcă să stabilească unde se află Flávio Bolsonaro, după apariția unor informații potrivit cărora acesta ar fi trecut prin Argentina pentru a ajunge în SUA. Poliția a început verificări privind eventualele deplasări peste frontieră, în timp ce autoritățile argentiniene au transmis că nu au identificat înregistrări oficiale ale intrării senatorului pe teritoriul țării.

Luni, 26 octombrie, Curtea Supremă a Braziliei a dispus ca senatorul să predea poliției pașapoartele în termen de 24 de ore, în cadrul unei anchete privind o presupusă operațiune de spălare de bani.

Flávio Bolsonaro a respins acuzațiile și a declarat că nu intenționează să plece din Brazilia. El a afirmat că va rămâne în țară pentru a conduce opoziția împotriva președintelui Luiz Inácio Lula da Silva. Cu toate acestea, termenul stabilit de instanță a expirat marți, fără ca documentele să fie predate.

În consecință, Poliția Federală a anulat pașapoartele senatorului, inclusiv documentul diplomatic, în sistemul oficial. Măsura a fost luată ca urmare a nerespectării ordinului judecătoresc.

Informațiile privind o posibilă plecare din Brazilia au apărut după ce senatorul nu a mai fost văzut în public. Publicația Metrópoles, citând persoane apropiate familiei Bolsonaro, a relatat că acesta s-ar afla în drum spre Statele Unite.

„Avionul este în zbor”, a relatat Metrópoles, fără a preciza de unde a plecat.

Informațiile apărute în presă indică posibilitatea ca politicianul să fi folosit o rută prin Argentina înainte de a continua călătoria spre SUA. Poliția Federală a început verificări pentru a stabili dacă senatorul a părăsit efectiv teritoriul brazilian.

O sursă din cadrul instituției a declarat pentru BBC News Brasil că sunt analizate punctele de trecere a frontierei, inclusiv cele care permit accesul în Argentina. Autoritățile argentiniene au transmis însă că nu există înregistrări care să confirme intrarea lui Flávio Bolsonaro în țară. Plecarea senatorului nu a fost confirmată oficial, iar apropiați ai acestuia au negat informațiile privind o eventuală fugă din Brazilia.

Senatorul se confruntă cu mai multe investigații judiciare, una dintre acestea vizând presupuse nereguli financiare legate de realizarea unui film despre tatăl său, fostul președinte Jair Bolsonaro. Acesta din urmă a fost condamnat pentru implicarea într-un complot privind organizarea unei lovituri de stat și se află în arest la domiciliu.

În paralel, Flávio Bolsonaro este vizat de cercetări referitoare la o presupusă operațiune de spălare de bani, acuzații pe care le respinge.

Marți, Curtea Supremă a Braziliei a dispus și verificarea finanțării campaniei sale prezidențiale, în urma suspiciunilor privind posibila utilizare a unor fonduri provenite din străinătate.

Investigațiile se desfășoară în contextul tensiunilor politice apărute după alegerile prezidențiale din Brazilia.

Senatorul în vârstă de 45 de ani a fost învins duminică, 25 octombrie, în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, de actualul președinte Luiz Inácio Lula da Silva. Rezultatul a reprezentat o schimbare față de estimările care îl indicau pe Bolsonaro drept favorit.

Acesta câștigase primul tur, organizat pe 4 octombrie, iar sondajele de opinie îl plasaseră la mică distanță de Lula înaintea votului decisiv.

În timpul numărării voturilor din turul al doilea, Flávio Bolsonaro a avut inițial un avantaj, însă a fost depășit ulterior de președintele în exercițiu. Rezultatele au indicat o victorie a lui Lula, care a obținut 51,79% din voturi, în timp ce adversarul său a fost susținut de 48,21% dintre alegători.

Diferența dintre cei doi candidați a fost de aproximativ 4,4 milioane de voturi. Lula a devenit astfel primul candidat la președinția Braziliei care a reușit să câștige turul al doilea după ce pierduse primul tur.

Deși a fost învins, Flávio Bolsonaro nu și-a recunoscut înfrângerea și a solicitat anularea scrutinului. Politicianul susține că decizia de prelungire a votării cu două ore în ziua alegerilor l-ar fi dezavantajat.

Măsura fusese dispusă de un judecător al Curții Supreme, în condițiile în care prelungirea programului fusese cerută atât de partidul lui Bolsonaro, cât și de formațiunea politică a lui Lula. Fostul candidat a criticat decizia instanței, pe care a descris-o drept „un truc murdar”.

În schimb, Partidul Liberal, formațiunea pe care a reprezentat-o la alegerile prezidențiale, a acceptat rezultatul votului. Reprezentanții partidului au susținut totuși că prelungirea programului de vot „merită o investigație”.

Disputa electorală se suprapune astfel peste anchetele judiciare în care este vizat Flávio Bolsonaro și verificările efectuate de autorități pentru stabilirea locului în care se află acesta.