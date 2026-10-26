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Alegeri prezidențiale în Brazilia: Lula câștigă al patrulea mandat. Flávio Bolsonaro contestă rezultatul

Alegeri prezidențiale în Brazilia: Lula câștigă al patrulea mandat. Flávio Bolsonaro contestă rezultatulLula da Silva s-a asigurat că va avea patru apropiați în completul care-l va judeca pe adversarul său politic / Sursa foto: Lula / Facebook
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Din cuprinsul articolului

Luiz Inácio Lula da Silva a câștigat alegerile prezidențiale din Brazilia, desfășurate duminică, 25 octombrie 2026, obținând un al patrulea mandat, fără precedent în istoria țării.

Potrivit rezultatelor Tribunalului Superior Electoral, citate de Folha de S.Paulo, Lula a primit 51,79% din voturile valabile, față de 48,21% pentru Flávio Bolsonaro. Senatorul a anunțat că va contesta rezultatul.

Rezultatul alegeri din Brazilia: peste 4,4 milioane de voturi diferență

Președintele în exercițiu, reprezentant al Partidului Muncitorilor (PT), l-a învins pe candidatul Partidului Liberal (PL), fiul fostului președinte Jair Bolsonaro.

Conform Folha de S.Paulo, victoria lui Lula a fost confirmată de Tribunalul Superior Electoral la ora 21:10, ora Brasília. Avantajul său a depășit 4,4 milioane de voturi, după o seară în care cei doi candidați au alternat la conducerea numărătorii.

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Lula a recuperat dezavantajul din primul tur

Rezultatul reprezintă o revenire pentru Lula, care încheiase primul tur pe poziția a doua. Pe 4 octombrie, Flávio Bolsonaro obținuse 47,03%, iar actualul președinte 45,16%, diferența fiind de aproximativ 2,2 milioane de voturi.

CNN Brasil subliniază că este prima dată, de la reluarea alegerilor prezidențiale directe în 1989, când un candidat clasat al doilea în primul tur reușește să câștige scrutinul decisiv.

Victoria îi aduce lui Lula o nouă perioadă la conducerea Braziliei, după mandatele exercitate între 2003 și 2010 și revenirea la președinție în 2023.

Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro. Sursa foto: Facebook

Flávio Bolsonaro contestă prelungirea programului de votare

Flávio Bolsonaro a refuzat să recunoască înfrângerea și a cerut anularea alegerilor, invocând decizia judecătorului Cristiano Zanin, de la Curtea Supremă, de a prelungi votarea cu două ore.

Potrivit Associated Press, măsura a fost adoptată după solicitări venite din ambele tabere. Echipa lui Lula reclamase probleme cu transportul alegătorilor, în timp ce echipa lui Bolsonaro invocase ploile puternice din sudul țării.

Contestația anunțată de senator deschide o nouă etapă a confruntării politice, după proclamarea victoriei adversarului său de către autoritatea electorală.

Reacții internaționale după victoria lui Lula

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, și liderul cubanez Miguel Díaz-Canel s-au numărat printre cei care l-au felicitat pe Lula. Associated Press relatează că liderii de stânga din regiune au salutat rezultatul și au pus accent pe democrație, cooperare și integrarea latino-americană.

Reuters, într-o relatare publicată de Geo News, interpretează victoria drept o frână pentru seria succeselor electorale ale dreptei în America Latină. Agenția evidențiază și implicațiile pentru relația cu administrația lui Donald Trump, într-un context de tensiuni comerciale și diplomatice între Washington și Brasília.

Ce provocări îl așteaptă pe Lula în noul mandat

Realeagerea nu înlătură dificultățile politice și economice. Reuters arată că Lula va trebui să negocieze cu un Congres puternic conservator, în care Partidul Liberal și aliații săi au o influență semnificativă.

Creșterea economică lentă, datoria publică ridicată și îndatorarea gospodăriilor se numără printre problemele care vor apăsa asupra viitoarei guvernări. Relația cu Parlamentul va conta pentru aplicarea promisiunilor sociale și pentru luarea deciziilor privind cheltuielile publice.

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