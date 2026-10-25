Update. 22.55: O prezenţă ridicată la vot şi tensiuni în creştere au marcat alegerile parlamentare extrem de disputate care au avut loc duminică în Serbia, o confruntare decisivă între liderul autoritar al acestei ţări balcanice, Aleksandar Vucic, şi o mişcare a studenţilor care au condus manifestaţii împotriva sa de aproape doi ani.

Aleksandar Vucic, liderul Partidului Progresist Sârb și-a recunoscut înfrângerea. „Este clar că am pierdut aceste alegeri. Lista Studenților a câștigat”.

Deşi cei 6,4 milioane de alegători din Serbia pot alege dintre 18 partide care speră să intre în Parlamentul format din 250 de membri, alegerile s-au transformat într-un referendum între Partidul Progresist Sârb de dreapta al lui Vučić şi Lista Studenţilor, susţinută de tineri. Momentul adevărului a venit pentru naţionalistul Aleksandar Vucic, care a dominat scena politică din Serbia timp de 14 ani, înainte de a fi nevoit să convoace alegeri parlamentare anticipate în urma contestării puterii sale de către o mişcare studenţească puternică, scrie AFP.

Lupta politică de la Belgrad a atins punctul culminant, oferind electoratului o oportunitate rară de a stabili direcția viitoare a țării într-un context extrem de tensionat.

Prezentate de manifestanţi, care încearcă să-l înlăture, ca un "referendum anti-Vucic", aceste alegeri sunt primele din 2012 care conturează, pentru 6,4 milioane de alegători, perspectiva unei posibile schimbări la putere. Secţiile de votare s-au deschis la ora 07:00 (06:00 GMT), se închid la ora 20:00 (19:00 GMT), iar primele rezultate sunt aşteptate în cursul serii, în ciuda temerilor privind posibile incidente.

Procesul electoral se desfășoară sub o atentă monitorizare civică și internațională, din cauza neîncrederii profunde a opoziției în corectitudinea procedurilor organizate de actuala administrație.

Cu câteva zile în urmă, după ce au constatat deficienţe structurale, 24 de ONG-uri sârbe au estimat într-o declaraţie că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru alegeri "libere şi echitabile".

Studenţii mobilizează o reţea de voluntari pentru a supraveghea procesul, în completarea observatorilor internaţionali trimişi în mod tradiţional la faţa locului.

Într-un climat de polarizare puternică, un scrutin strâns sau disputat ar putea deschide o nouă perioadă de tensiuni politice.

Serbia nu dispune de sondaje independente, iar studiile realizate au dat rezultate foarte divergente. Grupul de reflecţie de dreapta "Noua gândire politică sârbă" (NSPM) a publicat săptămâna aceasta un sondaj care plasează lista studenţilor la 44,5 %, faţă de 42,7 % pentru cea a lui Aleksandar Vučić.

Însă un sondaj realizat în septembrie de Faktor Plus, considerat apropiat de autorităţi, plasa actuala majoritate în frunte cu 48,6 %, iar pe studenţi la 37,1 %.

Aceste alegeri anticipate reprezintă punctul culminant al unor proteste care au durat aproape doi ani, declanşate de prăbuşirea, în 2024, a unui acoperiş de la gara din Novi Sad, al doilea oraş ca mărime din această ţară balcanică. Şaisprezece persoane şi-au pierdut viaţa, iar protestatarii au considerat că accidentul a fost o consecinţă a corupţiei, considerată endemică.

În momentul de vârf al mobilizării, una dintre cele mai importante de la căderea fostului om puternic iugoslav Slobodan Milosevic în 2000, sute de mii de oameni au manifestat în capitala Belgrad.

Pe parcurs, revendicările lor s-au transformat în apeluri la alegeri anticipate. Susţinătorii lui Vucic, viceprim-ministru începând din 2012, apoi prim-ministru în 2014 şi preşedinte în 2017, au păzit palatul prezidenţial, baricadat.

Protestatarii au fost supuşi intimidărilor şi actelor de violenţă. La începutul lunii septembrie, Vucic, în vârstă de 56 de ani, a convocat în cele din urmă alegerile, scurtându-şi al doilea mandat la conducerea statului pentru a conduce campania electorală a taberei sale.