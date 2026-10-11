Mai multe păsări flamingo au fost filmate pe malul lacului Techirghiol, iar aparițiile repetate din ultimii ani ridică posibilitatea ca specia să ajungă să cuibărească regulat în România.

Ornitologul Attila Marton consideră că, în timp, aceste păsări ar putea forma o populație rezidentă, observabilă pe tot parcursul anului.

Observațiile recente, semnalate pe 11 octombrie 2026, se înscriu într-un fenomen remarcat în ultimii ani atât la Techirghiol, cât și în zona lacului Sinoe, unde au fost văzute grupuri de flamingo.

Deocamdată, specialiștii nu au stabilit cu certitudine originea exemplarelor și nici dacă acestea s-au reprodus pe teritoriul României.

Primele exemplare de flamingo menționate în zona lacului Techirghiol au fost observate în 2016, când prezența lor era considerată neobișnuită. În anii care au urmat, însă, păsările au fost semnalate în mod repetat, uneori în grupuri numeroase.

Lacul Techirghiol și lacul Sinoe se numără printre zonele de pe litoralul românesc în care aceste păsări au fost observate în ultimii ani. Repetarea aparițiilor atrage atenția ornitologilor asupra posibilității ca România să devină nu doar un teritoriu de tranzit, ci și un loc în care flamingo să se stabilească și să se reproducă.

Prezența lor constantă de la un an la altul nu demonstrează, de una singură, existența unei populații cuibăritoare. Pentru confirmarea acestui lucru sunt necesare observații și dovezi privind reproducerea locală.

Una dintre explicațiile luate în calcul de specialiști este că o parte dintre exemplarele observate pe litoralul românesc sunt păsări tinere, născute în anul în care au fost văzute sau în anii anteriori.

Potrivit declarațiilor ornitologului Attila Marton pentru publicația Ziua de Constanța, vârsta unor exemplare poate indica posibilitatea reproducerii în România. Cu toate acestea, există și ipoteza ca păsările să provină din colonii aflate în țările vecine.

„În ultimii ani, în fiecare an avem cârduri destul de mari, atât pe Sinoe, cât și pe Techirghiol”, a declarat Attila Marton.

Ornitologul a explicat că nu poate fi exclusă nici varianta în care flamingo au cuibărit în zone izolate din România, ferite de prezența oamenilor. În același timp, exemplarele ar putea proveni din Bulgaria sau Ucraina, unde se găsesc zone de reproducere.

În lipsa unor dovezi clare, originea păsărilor rămâne incertă, iar posibilitatea ca specia să se reproducă în România trebuie tratată ca o ipoteză care necesită confirmare.

Attila Marton consideră că numărul exemplarelor observate anual este semnificativ și că stabilirea unei populații rezidente ar putea deveni posibilă în viitor.

„Cred că este doar o chestiune de timp până o să apară ca populație rezidentă, cuibăritoare, care să fie observabilă pe tot parcursul anului în România”, a afirmat ornitologul.

O asemenea evoluție ar însemna că flamingo nu ar mai fi întâlnite doar ocazional sau în anumite perioade, ci ar putea deveni o prezență regulată în zonele favorabile de pe litoral. Pentru a confirma această schimbare, specialiștii trebuie să urmărească atât prezența păsărilor în diferite anotimpuri, cât și eventualele dovezi de cuibărire.

Reapariția flamingo la Techirghiol și Sinoe oferă un motiv suplimentar pentru monitorizarea păsărilor sălbatice din zonele umede ale litoralului. Observațiile repetate pot contribui la înțelegerea deplasărilor exemplarelor și a condițiilor în care acestea folosesc habitatele din România.

Deocamdată, nu există suficiente informații prezentate în relatarea citată pentru a confirma că flamingo formează deja o populație cuibăritoare stabilă în țară. Cert este că specia este observată în mod repetat, iar posibilitatea stabilirii sale pe termen lung rămâne în atenția ornitologilor.