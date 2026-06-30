Războiul din Ucraina schimbă inclusiv natura, iar cercetătorii au descoperit cuiburi de păsări realizate parțial din cabluri de fibră optică folosite pe linia frontului, potrivit Reuters.

Descoperirea oferă o imagine neobișnuită a modului în care conflictul influențează ecosistemele din zonele afectate de lupte.

Cuiburile au fost găsite în apropierea frontului din Ucraina și au fost trimise pentru analiză la Muzeul Războiului din Kiev.

Potrivit cercetătorilor, ele conțin fragmente de cabluri de fibră optică utilizate pentru ghidarea dronelor militare, o tehnologie devenită esențială în conflictul dintre Ucraina și Rusia.

De-a lungul celor aproximativ 1.200 de kilometri ai liniei frontului, mii de cabluri foarte subțiri de fibră optică acoperă copacii, câmpurile și acoperișurile localităților din apropierea zonelor de luptă.

Aceste cabluri sunt folosite pentru controlul dronelor prin conexiune directă, ceea ce le face rezistente la bruiajul electronic.

După utilizare, multe dintre ele rămân abandonate pe teren. Cercetătorii spun că păsările au început să le integreze în materialele folosite pentru construirea cuiburilor.

Yana Hrynko, cercetător principal la Muzeul Războiului din Kiev, a analizat două astfel de cuiburi primite de la militari aflați pe front.

„Obiecte precum cuiburile de păsări care conțin fragmente de fibră optică demonstrează schimbarea naturii războiului”, a declarat aceasta.

Unul dintre cuiburi este alcătuit în principal din iarbă uscată și cablu de fibră optică, materialele fiind împletite foarte strâns.

Local wildlife is adapting to war. The fiber optic cables used for drones is becoming part of birds' nests. Source: https://t.co/sxalXs9UIJ pic.twitter.com/hLuBXqRYkI — Brett @ UFD Tech (@UFDTech) June 28, 2026

Cercetătorii nu au reușit încă să stabilească specia care l-a construit și nici modul în care păsările au transportat cablurile, care pot avea lungimi de până la 20 de kilometri.

Unul dintre cuiburi va rămâne în colecția Muzeului Războiului din Kiev, iar celălalt va fi trimis în Țările de Jos pentru cercetări suplimentare, urmând să fie returnat ulterior.

Biologul Auke-Florian Hiemstra, specialist în materiale artificiale folosite de păsări la construirea cuiburilor și cercetător în orașul Leiden, a explicat că vor fi căutate urme de ADN pentru identificarea speciei.

„Vom căuta urme de ADN rămase în cuib pentru a determina cine l-a construit. Nu am mai văzut niciodată astfel de cuiburi, iar eu am studiat foarte multe”, a declarat biologul.

Specialiștii spun că utilizarea cablurilor de fibră optică poate avea atât efecte negative, cât și pozitive asupra păsărilor. Firele le pot încurca sau răni, însă în același timp pot contribui la realizarea unor cuiburi mai rezistente.

Potrivit cercetătorilor, documentarea acestor cuiburi oferă și o perspectivă asupra impactului pe care războiul îl are asupra mediului natural din Ucraina. Descoperirea ilustrează modul în care tehnologia militară ajunge să fie integrată, involuntar, în ecosistemele din apropierea zonelor de conflict.