Fiul unui înalt oficial Hamas, suspect de planificarea unor atacuri teroriste în Germania

Un bărbat în vârstă de 39 de ani, arestat în Regatul Unit, este vizat pentru extrădare în Germania, unde este acuzat că a jucat un rol „cheie” în cadrul unei celule teroriste legate de gruparea teroristă Hamas, suspectată că plănuia atacuri la adresa instituţiilor israeliene şi evreieşti. Potrivit presei britanice, acesta este fiul unui oficial de rang înalt al grupării teroriste.

Concomitent, autorităţile germane au arestat anterior trei persoane în luna septembrie, acuzate că au procurat arme şi muniţie în vederea unor posibile acţiuni violente.

Autorităţile germane îl reclamă pentru implicare în activitatea logistică a rețelei teroriste: anchetatorii susţin că suspectul „supravegheat de poliţia germană” începând din iunie 2025 ar fi coordonat transportul de arme în Germania şi ar fi avut întâlniri cu membri ai celulei Hamas.

El a fost reţinut luni după ce National Crime Agency a primit o cerere de extradare de la ­procurorii germani.

În aceeaşi operaţiune, luna precedentă, autorităţile germane au arestat trei bărbaţi – doi cetăţeni germani şi un libanez – suspectaţi că au procurat arme şi muniţie pentru potenţiale atacuri.

ITV News indică faptul că arestatul este „fiul unui înalt oficial Hamas”.

Într‑una dintre surse se menţionează că suspectul „nu poate fi numit din motive legale”.

După arestare, suspectul a apărut la Westminster Magistrates' Court în aceeaşi zi şi a fost plasat în arest preventiv, urmând să revină cu o audiere prin videoconferinţă săptămâna viitoare.

Cooperarea între autorităţile britanice şi germane este evidenţiată ca esenţială în acest caz, întrucât cererea de extrădare a formulată de procurorii germani a declanşat arestarea.

În Germania, cei trei bărbaţi reţinuţi în septembrie au fost oficial puşi sub acuzare pentru „pregătirea unui act grav de violenţă care periclitează statul” şi pentru „apartenenţă la o organizaţie teroristă străină”.

În raidurile germane au fost descoperite arme, inclusiv un AK‑47, mai multe pistoale şi „o cantitate considerabilă de muniţie”.

Viteza cu care a fost formulată cererea de extrădare şi natura acuzaţiilor reflectă preocuparea autorităţilor germane în legătură cu extinderea reţelelor teroriste în Europa.

Identificarea suspectului ca fiu al unui oficial Hamas adaugă un element de complexitate: pe lângă acuzaţiile privind transportul de arme şi sprijin logistic, contextul familial sugerează potenţialul unei conexiuni mai largi între structuri internaţionale de terorism şi activităţi pe teritoriu european.

Sursele nu indică detalii despre numele oficialului Hamas sau despre vreo confirmare oficială a organizaţiei că suspectul are această filiaţie – doar rapoarte de presă care transmit că suspectul „este fiul unui înalt oficial Hamas”.

Cazul pare să reflecte preocupările autorităţilor europene cu privire la extinderea activităţii teroriste islamiste în afara zonei tradiţionale de conflict.

Într‑un studiu publicat recent, analistul american şi expert în Hamas, Matthew Levitt, a relevat că gruparea a „aproape pus în aplicare atacuri în străinătate de mai multe ori, dar acestea au fost fie dejucate, fie abandonate înainte de execuţie”.

Ulterior, el notează:

„...cu capacităţile operaţionale ale Hamas în Gaza decimate, grupul caută alte căi pentru a comite atacuri, oficialii europeni şi israelieni se tem că Hamas a decis să meargă global şi să orchestreze comploturi în străinătate”.

Acţiunea germană de arestare a celor trei suspecţi a fost descrisă ca răspuns la o situaţie de securitate intensificată în jurul clădirilor evreieşti, iar gruparea Hamas a declarat că acuzaţiile sunt „nefondate” şi vizează „subminarea simpatiei poporului german pentru poporul palestinian”.

În Marea Britanie, arestarea a fost posibilă după primirea cererii de extrădare de la Germania.

Suspectul rămâne în detenţie în aşteptarea audierii viitoare. În Germania, cei trei suspecţi au fost plasaţi în arest preventiv în vederea anchetei care se anunţă îndelungată.

Procesarea infracţiunilor asociate implicării într‑o celulă teroristă străină include în Germania acuzaţii precum „pregătirea unui act grav de violenţă care periclitează statul” şi „apartenenţa la o organizaţie teroristă străină”.