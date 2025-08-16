Justitie Fiul oligarhului Veaceslav Platon, reținut în Spania pentru trafic de droguri







Republica Moldova. Fiul controversatului om de afaceri Veaceslav Platon, Egor Platon, a fost reținut de Interpol pe teritoriul Spaniei. Acesta era dat în căutare internațională și vizat într-un dosar penal privind circulația ilegală a drogurilor în proporții deosebit de mari. Odată cu el a fost reținută și concubina sa, cetățeană a Ucrainei, Alina Fiodorov. Reținerea a avut loc la solicitarea Inspectoratului General al Poliției (IGP) din Republica Moldova, care a anunțat anterior cooperarea strânsă cu autoritățile de aplicare a legii din spațiul european.

Egor Platon (30 de ani) și Alina Fiodorov (29 de ani) au fost ridicați de polițiștii spanioli vineri, 15 august. Potrivit informațiilor, cei doi se aflau pe teritoriul Spaniei de mai mult timp. Aceștia se ascundeau de justiția moldovenească.

Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco, a confirmat reținerea acestuia.

„Da, putem confirma faptul reținerii lui Egor Platon de către autoritățile spaniole, în baza cooperării internaționale. Acesta era căutat în dosarul privind circulația ilegală a drogurilor în proporții deosebit de mari”.

Numele lui Egor Platon a mai apărut în presă în 2019, când a fost reținut și ulterior eliberat. Acesta fiind implicat într-o schemă de trafic de droguri derulată prin intermediul unor magazine online. Procurorii moldoveni l-au acuzat atunci de implicare într-o rețea internațională de distribuție a substanțelor narcotice.

Conform Codului Penal al Republicii Moldova, articolul 217¹ alineatul (4), circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora, săvârșită în proporții deosebit de mari și/sau de către un grup criminal organizat, se pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani.

Reținerea fiului vine în timp ce tatăl său, Veaceslav Platon, se confruntă la rândul său cu probleme grave de ordin juridic. Omul de afaceri, fugit din Republica Moldova în 2020, a fost reținut la Londra la mijlocul lunii martie 2025, în baza unei solicitări a autorităților moldovene, care cer extrădarea sa pentru a fi judecat în mai multe dosare de escrocherie și spălare de bani.

Pe 24 iulie, o instanță britanică a dispus eliberarea lui Platon contra unei cauțiuni uriașe, de 330.000 de lire sterline, echivalentul a circa 8 milioane de lei moldovenești. Procesul privind extrădarea sa continuă la Londra. Între timp ce autoritățile de la Chișinău încearcă să demonstreze că acesta ar trebui să fie adus în țară pentru a răspunde în fața justiției.