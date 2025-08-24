Social

Festivalul Enescu 2025: Dan Dediu laudă Sala Palatului pentru acustică, în ciuda controverselor

Cea de-a 27-a ediție a Festivalului Internațional George Enescu, cel mai important eveniment cultural al țării și unul dintre cele mai prestigioase festivaluri de muzică clasică din lume, începe duminică în Capitală. Compozitorul Dan Dediu a surprins la lansarea ediției 2025 a Festivalului, declarând că Sala Palatului „sună excelent”, potrivit buletindebucurești.

Dan Dediu contrazice critica generală la Festivalul Enescu

Festivalul Enescu a adus din nou în prim-plan dezbaterea despre acustica Sălii Palatului, după ce compozitorul Dan Dediu a afirmat, surprinzător, că aceasta „sună foarte bine”.

Declarația a fost făcută într-un context în care, ca de obicei la fiecare ediție a acestui eveniment muzical . a reapărut în spațiul public dezbaterea privind locul inadecvat în care se desfășoară majoritatea concertelor.

Disputa privind Sala Palatului și calitatea sonoră a acesteia

De fiecare dată când are loc Festivalul George Enescu, discuția despre Sala Palatului se reaprinde. Inaugurată în 1960 ca sală de congrese, clădirea nu a fost proiectată pentru concerte simfonice, iar adaptările ulterioare nu au reușit să o aducă la standardele actuale.

Dirijorul Constantin Grigore a explicat cât de dificil este pentru o orchestră să obțină un sunet de calitate: „Este foarte greu. S-au instalat boxe de ambient pentru a crea o acustică falsă, dar rezultatul rămâne artificial. Nu este comparabil cu sălile de la Berlin sau Munchen. Sperăm ca într-o zi să vedem o sală de concerte adevărată în București.”

Sala Palatului

Sură foto: Wikipedia

Promisiunile pentru o nouă sală de concerte circulă de peste două decenii, însă niciun proiect concret nu a fost finalizat. Fiecare ministru al Culturii a anunțat intenții, dar lucrările nu au început.

Prezent la conferința de presă, primarul general interimar Stelian Bujduveanu a declarat că nu va repeta greșelile trecutului: „Nu o să vă spun că vom face o sală, pentru că aceste promisiuni nu au avut finalitate. Întâi facem și apoi arătăm rezultatul. Trebuie schimbată paradigma în relația cu cetățenii.”

Festivalul Enescu 2025 și perspectiva lui Dan Dediu

În acest context, declarația compozitorului Dan Dediu, al cărui concert orchestral va fi prezentat în premieră la deschiderea Festivalului , i-a surprins pe participanții la conferința de presă.

„Am fost dimineață la Sala Palatului, chiar de dimineață, la repetiția Orchestrei Filarmonicii George Enescu, dirijată de Cristian Măcelaru, și Sala Palatului sună foarte bine.Asta nu înseamnă că nu ne trebuie o sală nouă de concerte. Dar sună foarte bine, panourile puse și toate tratamentele de acolo fac ca orchestra să se audă.”, a afirmat Dediu.

Totuși, compozitorul a subliniat că Bucureștiul are nevoie de o sală nouă: „Asta nu înseamnă că nu ne trebuie una. Dar anul acesta condițiile sunt mult mai bune.”

