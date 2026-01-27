Fermierii români, protejați de costurile CBAM: ce solicită România la Bruxelles

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin-Ionuț Barbu, a atras atenția asupra impactului Mecanismului de Ajustare la Frontieră a Carbonului (CBAM) asupra fermierilor români și europeni, în cadrul reuniunii Consiliului Agricultură și Pescuit (AGRIFISH) de la Bruxelles, desfășurată pe 26 ianuarie 2026.

Oficialul a subliniat că creșterea prețurilor la îngrășăminte riscă să afecteze serios competitivitatea sectorului agricol și, implicit, securitatea alimentară a Uniunii Europene.

România a susținut propunerea Austriei de a suspenda aplicarea CBAM pentru îngrășăminte, argumentând că această măsură ar trebui extinsă la toate tipurile de fertilizanți utilizați în agricultură, nu doar la amoniac și uree. Scopul este de a proteja fermierii de majorările substanțiale de costuri și de a preveni pierderea competitivității în producția agricolă europeană.

Ministrul a explicat că politicile climatice trebuie să fie acompaniate de mecanisme de sprijin concrete, pentru a nu transforma tranziția verde într-o povară excesivă pentru agricultori.

„Fermierii noştri nu pot fi puşi în situaţia de a plăti singuri costul tranziţiei verzi. Creşterea preţurilor la îngrăşăminte, generată de aplicarea CBAM, loveşte direct în competitivitatea agriculturii europene şi, implicit, în siguranţa alimentară. România susţine o abordare echilibrată: protecţia mediului trebuie să meargă mână în mână cu protecţia fermierilor şi cu menţinerea capacităţii de producţie în Uniunea Europeană”, a declarat ministrul.

În paralel, România a cerut Uniunii Europene să identifice mecanisme de compensare care să permită fermierilor să facă față costurilor suplimentare, să continue investițiile și să modernizeze sectorul agricol în conformitate cu obiectivele de decarbonizare.

Ministerul Agriculturii a transmis că poziția exprimată de Florin Barbu se aliniază politicilor instituției de a proteja fermierii și de a promova soluții europene care să asigure simultan sustenabilitatea, competitivitatea și securitatea alimentară.