Fermierii îi cer președintelui Nicușor Dan să analizeze mai profund Acordul Mercosur

Fermierii îi cer președintelui României, Nicușor Dan, să analizeze mai profund Acordul Mercosur și impactul acestuia asupra agriculturii din România. Aceștia avertizează că, în forma actuală a acordului, fermele mici și mijlocii riscă să ajungă în dificultate, iar fondurile europene și naționale ar putea fi pierdute.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, vineri, în contextul protestelor organizate de fermieri la Bruxelles, că totul porneşte de la viitorul tratat de liber schimb UE–Mercosur. „E o treabă care pare că nu e foarte bine explicată în acest moment de către comisie”, a afirmat acesta.

Reacția fermierilor apare după informațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora Nicușor Dan a susținut că Acordul Mercosur este unul avantajos, în urma „consultărilor purtate cu fermierii acum 3-4 luni”.

Alianţa se oferă să aducă „la masa discuţiilor” fermieri, membri ai comunităţii academice relevante pentru agricultură şi reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale care au participat şi participă la grupurile de lucru din Copa-Cogeca (cea mai mare organizaţie de reprezentare a fermierilor europeni) precum şi la susţinerea cauzei fermierilor pe lângă europarlamentari şi alţi factori de decizie, la nivelul României şi al UE.

„Suntem convinşi că expertiza şi experienţa delegaţilor AAC pot aduce plusvaloare oricăror dezbateri de bună-credinţă cu privire la agricultura de la nivelul UE, în general, şi de la nivel naţional, în particular. România este un caz particular, care trebuie abordat într-o manieră prudentă, specifică zonei geografice, dar şi realităţilor politice care au influenţat în timp, în mod diferit, evoluţia agriculturii faţă de majoritatea statelor europene”, se mai arată în documentul menționat anterior.

Reprezentanţii AAC afirmă că preşedintele sau alţi factori de decizie relevanţi nu s-au consultat, nici formal, nici informal, cu fermierii din organizaţiile membre ale alianţei, „consultări în urma cărora să rezulte o poziţie favorabilă cu privire la acord”.

„Ne întrebăm din ce zonă a agriculturii sau din ce organizaţii profesionale provin fermierii care au participat la aceste discuţii, ce au avut un rezultat favorabil acordului, în condiţiile în care AAC este constituită din organizaţiile profesionale reprezentative pentru sectorul agricol la nivel naţional, prin decizia Tribunalului Bucureşti? Care sunt studiile de impact, analizele care au pus în balanţă efectele pozitive şi cele negative ale acestui acord pentru economia românească? De ce este rezonabilă declaraţia că fermierii români sunt de acord cu nişte condiţii comerciale împotriva cărora s-a protestat, în mai multe rânduri, atât la Bruxelles, cât şi la Strasbourg? Menţionăm că inclusiv la protestele din data de 18 decembrie au participat, în mod paşnic, delegaţi ai organizaţiilor membre AAC”, mai întreabă fermierii.

În legătură cu clauzele de protecţie invocate de Nicuşor Dan, AAC susţine că acestea nu dau rezultate, indicând drept exemplu acordul privind intrarea cerealelor din Ucraina pe piaţa internă, care ar fi trebuit să fie doar în tranzit prin România, dar au ajuns să afecteze piaţa, inclusiv sectorul zootehnic.

„Amintim, domnule preşedinte, că aţi promis că veţi numi un consilier pe agricultură, fără a se solicita ca acesta să provină din vreo organizaţie profesională, ci doar să fie un cunoscător al agriculturii româneşti, acest lucru nu s-a întâmplat”, se mai arată în comunicat.

El a adăugat: „Nu ştiu dacă aceleaşi reguli sunt valabile şi în altă parte şi în momentul când nu există aceste reglementări, lucrurile sunt mai ieftine venind din altă parte. De aceea, eu cred că Comisia Europeană trebuie să explice foarte bine care sunt plusurile, care sunt lucrurile sau cum va arăta viitorul agriculturii odată cu semnarea acestui tratat, fiindcă aceste îngrijorări sunt absolut justificate ale agricultorilor”.