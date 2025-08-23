International Femeie-pastor către copii: Curcubeul din Biblie reprezintă LGBT







Un videoclip din Suedia în care apare un pastor femeie vorbind copiilor în fața unui steag Pride uriaș a devenit viral pe platforma X, stârnind controverse, potrivit The European Conservatin.

În înregistrare, pastorul le explică celor mici că simbolul curcubeului, menționat în povestea biblică a Arcei lui Noe, ar reprezenta comunitatea LGBT.

Locația exactă a bisericii nu a fost confirmată, dar accentul sugerează că predica ar fi putut fi ținută într-o țară nordică, cel mai des fiind menționată Suedia.

Incidentul a generat reacții puternice din partea unor credincioși, care consideră că simbolul biblic a fost reinterpretat în scopuri ideologice.

În materialul video, pastorul se adresează copiilor foarte mici, explicându-le că legătura dintre curcubeul biblic și mișcarea Pride ar fi una firească.

În tradiția creștină, pasajul din Geneza (9:13–17) definește curcubeul ca semn al legământului lui Dumnezeu cu oamenii, o promisiune de a nu mai distruge pământul prin potop.

Acest simbol sacru a fost, însă, preluat în ultimele decenii de mișcările LGBT, ceea ce a dus la dispute aprinse între susținătorii progresismului și cei care apără interpretarea tradițională.

Pentru mulți credincioși, asocierea făcută de pastor reprezintă o denaturare a unui mesaj biblic fundamental. Criticii susțin că momentul este problematic mai ales pentru faptul că publicul-țintă a fost format din copii de vârstă mică, vulnerabili la influențe ideologice.

Deși sursa exactă a videoclipului nu a fost confirmată, comentatorii online au sugerat că evenimentul ar putea avea loc în Suedia, unde Biserica luterană a fost de mai multe ori asociată cu susținerea manifestărilor Pride.

La o ceremonie școlară din Alingsås, părinții au fost întâmpinați într-o biserică decorată cu steaguri Pride, fapt care a provocat nemulțumiri.

This woke pastor is now telling kids the rainbow in the Bible stands for LGBTQ+ This is a national embarrassment, and it needs to stop.pic.twitter.com/CNjuckFsnZ — Wall Street Mav (@WallStreetMav) August 2, 2025

Gunilla Gomér, reprezentantă locală a partidului Democrații Suedezi și părinte, a criticat situația, subliniind că, în timp ce pastorilor nu li se permite să ofere binecuvântări în cadrul evenimentelor școlare, mesajele Pride primesc un spațiu privilegiat. Ea a acuzat Biserica Suediei de abandonarea neutralității și de înlocuirea mesajului religios cu unul politic.

Susținerea Pride de către instituția religioasă a fost contestată și de teologi. Gabriel Külen, născut în Siria și stabilit în Suedia, a afirmat că „Pride a devenit noul Dumnezeu al Suediei”, avertizând că normalizarea acestui curent în biserică riscă să ducă la îndepărtarea comunității de credința tradițională. El a pus sub semnul întrebării fidelitatea Bisericii față de misiunea sa spirituală.

Controversa ridică întrebări mai ample privind direcția în care se îndreaptă relația dintre religie și societatea occidentală. Dacă Pride este prezentat ca parte integrantă a activității bisericii, criticii se tem de o redefinire a valorilor fundamentale, cu impact asupra educației religioase a copiilor și asupra identității spirituale a comunității.