Accident teribil în Bihor. femeie în stare gravă după ce marfa pe care o transporta a căzut peste ea







O femeie e în stare foarte gravă. După ce a rămas blocată sub marfa pe care o transporta cu o autoutilitară. Mașina în care se aflau trei persoane s-a răsturnat. Toți trei pasagerii sunt la spital. În dimineața zilei de vineri, 22 august, pompierii Detașamentelor 1 și 2 Oradea au intervenit pentru salvarea victimelor unui grav accident. Acesta a fost produ s în zona localității bihorene Săcădat, pe DN1.

Imediat dup[ primirea apelului de urgență, au fost mobilizări ale salvatorilor. Pompierii au venit cu o autospecială de descarcerare grea, autospecială de primă intervenție. la locul accidentului a sosit imediat o ambulanța SMURD a subunității, ambulanța de Terapie Intensivă Mobilă, cu medic de urgență. A fost nevoie și de un echipat al Serviciului Județean de Ambulanță.

Imagini teribile la locul accidentului. Acolo unde o utilitară și marfa pe care o transporta erau răsturnate peste o femeie. A fost nevoie de o intervenție rapidă și de un efort considerabil al salvatorilor pentru a ajunge la femei. Cu toate acestea, a fost nevoie ca victima să fie intubată.