Social

Accident teribil în Bihor. femeie în stare gravă după ce marfa pe care o transporta a căzut peste ea

Accident teribil în Bihor. femeie în stare gravă după ce marfa pe care o transporta a căzut peste eaSursa foto: ISU Crisana
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului
O femeie e în stare foarte gravă. După ce a rămas blocată sub marfa pe care o transporta cu o autoutilitară. Mașina în care se aflau trei persoane s-a răsturnat. Toți trei pasagerii sunt la spital.  În dimineața zilei de vineri, 22 august, pompierii Detașamentelor 1 și 2 Oradea au intervenit pentru salvarea victimelor unui grav accident. Acesta a fost  produs în zona  localității bihorene Săcădat, pe DN1.
Accident

Sursa foto: ISU Crișana

Imediat dup[ primirea apelului de urgență, au fost mobilizări ale salvatorilor. Pompierii au venit cu o autospecială de descarcerare grea, autospecială de primă intervenție. la locul accidentului a sosit imediat o  ambulanța SMURD a subunității, ambulanța de Terapie Intensivă Mobilă, cu medic de urgență. A fost nevoie și de un echipat al Serviciului Județean de Ambulanță.

Femeia, aflată prizonieră sub un morman de marfă, intubată

Imagini teribile la locul accidentului. Acolo unde o utilitară și marfa pe care o transporta erau răsturnate  peste o femeie. A fost nevoie de o intervenție rapidă și de un efort considerabil al salvatorilor pentru a ajunge la femei. Cu toate acestea, a fost nevoie ca victima să fie intubată.
"În accident a fost implicată o autoutilitară de transport marfă în care se aflau trei persoane. Doi bărbați și o femeie. Femeia a rămas încarcerată în autoutilitară, fiind blocată de marfa care s-a răsturnat pe ea în urma impactului. La fața locului au intervenit cu operativitate echipaje de pompieri cu autospecială de descarcerare grea, autospecială de primă intervenție, ambulanța SMURD a subunității, ambulanța de Terapie Intensivă Mobilă, cu medic de urgență, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.Femeia a fost extrasă de salvatori, însă, din păcate, se află în stare foarte gravă, necesitând intubare. Cei doi bărbați implicați prezintă răni medii și ușoare. Toate cele trei victime au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean Oradea", conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență Crișana,

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:23 - Xenia Deli s-a pus pe caritate. Cu cine a ajuns să colaboreze modelul
13:14 - Cel mai devastator sezon de incendii forestiere din istorie
13:02 - Rivalitatea de legendă din showbizul românesc, spre final
12:58 - DNA a contestat controlul judiciar impus primarului Constanței, Radu Cristian, acuzat de luare de mită. Update
12:51 - SIS îl include pe Vladimir Cebotari în lista persoanelor asociate cu Plahotniuc. PDMM denunță „abuz politic” înaintea...
12:43 - Dictatorul Kim Jong Un a decorat militarii trimiși în Ucraina

Proiecte speciale