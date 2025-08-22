Social
Accident teribil în Bihor. femeie în stare gravă după ce marfa pe care o transporta a căzut peste ea
- Veronica Bursașiu
- 22 august 2025, 11:02
O femeie e în stare foarte gravă. După ce a rămas blocată sub marfa pe care o transporta cu o autoutilitară. Mașina în care se aflau trei persoane s-a răsturnat. Toți trei pasagerii sunt la spital. În dimineața zilei de vineri, 22 august, pompierii Detașamentelor 1 și 2 Oradea au intervenit pentru salvarea victimelor unui grav accident. Acesta a fost produs în zona localității bihorene Săcădat, pe DN1.
Imediat dup[ primirea apelului de urgență, au fost mobilizări ale salvatorilor. Pompierii au venit cu o autospecială de descarcerare grea, autospecială de primă intervenție. la locul accidentului a sosit imediat o ambulanța SMURD a subunității, ambulanța de Terapie Intensivă Mobilă, cu medic de urgență. A fost nevoie și de un echipat al Serviciului Județean de Ambulanță.
Femeia, aflată prizonieră sub un morman de marfă, intubată
Imagini teribile la locul accidentului. Acolo unde o utilitară și marfa pe care o transporta erau răsturnate peste o femeie. A fost nevoie de o intervenție rapidă și de un efort considerabil al salvatorilor pentru a ajunge la femei. Cu toate acestea, a fost nevoie ca victima să fie intubată.
"În accident a fost implicată o autoutilitară de transport marfă în care se aflau trei persoane. Doi bărbați și o femeie. Femeia a rămas încarcerată în autoutilitară, fiind blocată de marfa care s-a răsturnat pe ea în urma impactului. La fața locului au intervenit cu operativitate echipaje de pompieri cu autospecială de descarcerare grea, autospecială de primă intervenție, ambulanța SMURD a subunității, ambulanța de Terapie Intensivă Mobilă, cu medic de urgență, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.Femeia a fost extrasă de salvatori, însă, din păcate, se află în stare foarte gravă, necesitând intubare. Cei doi bărbați implicați prezintă răni medii și ușoare. Toate cele trei victime au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean Oradea", conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență Crișana,
