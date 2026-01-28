Femeie însarcinată, ucisă de partener pe un câmp din județul Iași. Bărbatul a fost arestat

Un bărbat a fost arestat preventiv pentru omor calificat asupra unui membru de familie, după ce şi-a ucis concubina însărcinată pe un câmp din judeţul Iaşi, lovind-o repetat cu bocancii şi înjunghiind-o de două ori cu un briceag, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi a anunţat, miercuri, arestarea preventivă a unui bărbat acuzat de omor calificat asupra unui membru de familie. Fapta ar fi avut loc la data de 26 ianuarie 2026, în intervalul orar 11:00–13:00, pe un teren viran din extravilanul localităţii Scobinţi, judeţul Iaşi.

Potrivit procurorilor, bărbatul şi-ar fi agresat concubina, însărcinată în 3–4 luni, aspect cunoscut de inculpat, lovind-o de mai multe ori la nivelul feţei cu bocancii şi înjunghiind-o de două ori în zona gâtului cu un briceag. În urma plăgilor înjunghiate, victima și-a pierdut viața.

Cei doi şi-ar fi dat întâlnire după o perioadă în care au locuit separat, iar la întoarcere discuţia ar fi degenerat, bărbatul, în vârstă de 45 de ani, lovindu-şi partenera. După comiterea faptei, acesta ar fi plecat la rudele sale din judeţul Botoşani, la aproximativ 50 de kilometri, ar fi sunat-o pe mama victimei pentru a-i spune unde se află femeia, apoi a apelat numărul de urgenţă 112, fiind ulterior reţinut pentru omor.

Potrivit anchetatorilor, victima ceruse de două ori în instanţă ordin de protecţie, în iulie 2024 şi la 7 august anul trecut, ultimul fiind revocat după o lună, cu acordul acesteia. Cei doi aveau împreună o fetiţă de câteva luni, iar femeia mai avea doi copii dintr-o altă relaţie, necropsia arătând că victima era însărcinată în aproape patru luni, iar primarul comunei Scobinţi, Gheorghe Hriţcu, a declarat că autorităţile locale au discutat cu bunica minorilor pentru preluarea lor în plasament familial.

Crima din judeţul Iaşi a avut loc la câteva ore după ce comisia juridică din Senat şi comisia specială „România fără violenţă domestică” au avizat proiectul de lege pentru combaterea femicidului, care urmează să fie votat în plen. Actul normativ prevede înăsprirea sancţiunilor pentru violenţa de gen, în contextul în care, anul trecut, aproape 60 de femei au fost ucise de parteneri.

Deputatul PNL Alina Gorghiu a declarat că reglementarea este necesară din cauza lipsei unei definiţii juridice, a datelor centralizate şi a instrumentelor de analiză, iar proiectul defineşte pentru prima dată femicidul în legislaţia românească şi prevede colectarea anuală de date.

Documentul oferă protecţie reală pentru copiii rămaşi în urmă, recunoscuţi ca victime directe, include pedepse agravante când violenţa se produce în prezenţa minorilor şi promovează introducerea în şcoli a unor teme despre egalitatea de gen şi relaţii non-violente.