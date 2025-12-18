Femeie anchetă pentru dublă crimă, salvată din Tamisa

O femeie de afaceri, căutată de autoritățile din Columbia pentru implicarea într-un caz de dublă crimă care a avut loc în luna aprilie, a fost salvată marți dimineață din râul Tamisa, în centrul Londrei.

Incidentul s-a produs în apropierea podului Battersea Bridge, iar autoritățile britanice au confirmat că femeia a fost transportată la spital, unde se află în afara oricărui pericol vital.

Potrivit informațiilor furnizate de Poliția Metropolitană din Londra, este vorba despre Zulma Guzman Castro, o femeie în vârstă de aproximativ 50 de ani, dată în urmărire de poliția columbiană în legătură cu moartea a două fete minore.

Poliția Metropolitană a transmis că a fost alertată în dimineața zilei de 16 decembrie, în jurul orei 06:45, după ce au fost primite apeluri privind o persoană aflată în dificultate pe podul Battersea. Un echipaj al Unității de Poliție Maritimă a intervenit la fața locului și a recuperat femeia din apă la ora 07:14.

„Poliția a fost chemată la ora 06:45 în urma unor informații despre o femeie aflată în stare de suferință pe podul Battersea. Unitatea Maritimă a Poliției Metropolitane a scos din apă o femeie în jurul vârstei de 50 de ani, care a fost transportată la spital, iar rănile sale nu sunt considerate amenințătoare de viață sau cu efecte pe termen lung”, a precizat Poliția Metropolitană.

Zulma Guzman Castro este acuzată de autoritățile din Columbia că ar fi responsabilă pentru moartea a două adolescente, Ines de Bedout, în vârstă de 14 ani, și Emilia Forero, de 13 ani.

Potrivit procurorilor, fetele ar fi consumat, la începutul lunii aprilie, zmeură acoperită cu ciocolată, care fusese contaminată cu taliu, un metal greu extrem de toxic, incolor și fără miros.

Ancheta indică faptul că fructele ar fi fost livrate prin intermediul unui curier la un apartament din Bogota, aparținând lui Juan de Bedout, tatăl uneia dintre victime.

După ce au consumat desertul, fetele s-au simțit rău și au fost transportate la spital, unde au decedat patru zile mai târziu. În același incident, o altă fată a suferit răni grave, iar fratele uneia dintre victime, în vârstă de 21 de ani, a fost de asemenea internat.

Conform relatărilor din presa locală columbiană, anchetatorii iau în calcul ipoteza unei acțiuni motivate de răzbunare, pe fondul unei relații personale eșuate.

Zulma Guzman Castro ar fi avut anterior o legătură cu tatăl uneia dintre fete. Femeia, care administra o companie de închiriere de mașini electrice, neagă toate acuzațiile care i se aduc.

După producerea incidentului, aceasta ar fi părăsit Columbia pe 13 aprilie, călătorind ulterior în Argentina, Brazilia și Spania, înainte de a ajunge în Regatul Unit.

La un moment dat, Interpol a emis o „alertă roșie” pe numele său, însă acesta a fost ulterior retras. Autoritățile britanice au confirmat că femeia urmează să fie deportată în Columbia, după ce starea sa de sănătate va permite deplasarea.

În luna august, Pedro Forero, tatăl Emiliei, a publicat un mesaj pe rețelele sociale, cu ocazia zilei de naștere a fiicei sale.

„În urmă cu paisprezece ani începea o viață plină de speranțe, bucurii și vise; o viață care a umplut o familie, un tată și o mamă. Ca tată, este de neconceput să te gândești că cineva a fost capabil să ia toate acestea”, a scris acesta.