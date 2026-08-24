Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Constanța a dispus verificări după ce au apărut acuzații privind modul în care doi polițiști ar fi intervenit într-un caz de violență domestică petrecut, la sfârșitul săptămânii trecute, în Vama Veche. Potrivit unui martor, polițiștii ar fi părăsit zona pe motiv că urma schimbarea turei, deși o femeie fusese agresată.

Incidentul a avut loc sâmbătă, când polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Vama Veche – 2 Mai au fost solicitați printr-un apel la 112, după ce s-a anunțat că o femeie este agresată de partenerul său.

Potrivit IPJ Constanța, oamenii legii au ajuns la fața locului și au constatat că, pe fondul unui conflict spontan și al consumului de alcool, un bărbat ar fi agresat o femeie în vârstă de 35 de ani, în cortul pe care cei doi îl foloseau împreună.

Intervenția polițiștilor, precum și declarațiile persoanelor implicate, au fost înregistrate cu camerele de tip Body Worn Camera aflate în dotarea echipajului.

Polițiștii au completat formularul de evaluare a riscului, iar rezultatul acestuia a fost negativ. Femeii i-au fost prezentate drepturile prevăzute de lege, inclusiv posibilitatea solicitării unui ordin de protecție.

În urma incidentului a fost deschis un dosar penal pentru violență în familie, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs agresiunea.

În paralel, conducerea IPJ Constanța verifică modul în care polițiștii au gestionat intervenția.

„Cu privire la modul de intervenție al polițiștilor, conducerea inspectoratului a dispus efectuarea de verificări. Inspectoratul de Poliție Județean Constanța reafirmă ferm angajamentul de toleranță zero față de actele de violență și reasigură comunitatea că orice abatere de la etica și procedurile profesionale ale personalului propriu va fi sancționată cu strictețe, conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului”, au transmis reprezentanții instituției.

Un martor susține însă că intervenția polițiștilor ar fi fost gestionată diferit de ceea ce reiese din comunicarea oficială. Acesta a relatat, într-o postare pe Facebook, că femeia ar fi fost lovită violent de un bărbat, iar o altă femeie ar fi intervenit pentru a o ajuta.

Potrivit martorului, la fața locului au fost prezente atât un echipaj de poliție, cât și unul de jandarmerie, iar agresiunea ar fi fost observată și de personalul medical al unei ambulanțe. Martorul afirmă că polițistul care coordona intervenția ar fi încercat să îi intimideze pe cei care asistau la incident și că, ulterior, echipajul de poliție ar fi plecat, invocând schimbarea turei.

Femeia care intervenise în sprijinul victimei ar fi apelat din nou numărul 112. La fața locului ar fi ajuns ulterior un echipaj de jandarmi, care, potrivit aceleiași relatări, ar fi solicitat intervenția unei ambulanțe și ar fi sesizat din nou poliția.

Acuzațiile martorului urmează să fie verificate de conducerea IPJ Constanța, inclusiv prin raportarea acestora la imaginile înregistrate de camerele purtate de polițiști. Până la finalizarea verificărilor, nu există o concluzie oficială privind eventualele abateri ale agenților implicați.