Sport FC Botoșani – Unirea Slobozia 1-1. Final dramatic, cu penalty ratat







FC Botoșani și Unirea Slobozia au încheiat la egalitate, scor 1-1, într-un meci disputat sâmbătă, în cadrul etapei a 7-a a play-out-ului Superligii.

Partida s-a desfășurat pe Stadionul Municipal din Botoșani și a fost marcată de un final tensionat, în care gazdele au ratat un penalty în ultimele secunde ale jocului.

Botoșani a ratat un penalty în prelungirile partidei

După o primă repriză echilibrată, fără goluri, Unirea Slobozia a deschis scorul în minutul 65 prin B. Arabuli, care a reluat în plasă o centrare a lui A. Aganović.

Din păcate pentru oaspeți, marcatorul s-a accidentat în aceeași fază și a fost înlocuit. FC Botoșani a egalat rapid, în minutul 69, prin A. Chică-Roșă, care a finalizat elegant după o pasă a lui R. Benzar.

În minutul 90+4, FC Botoșani a obținut un penalty controversat, după ce Cîmpanu a fost faultat în careu. Hervin Ongenda a executat lovitura de la 11 metri, dar portarul oaspeților, Krell, a parat șutul, menținând scorul egal. Această intervenție a fost decisivă pentru rezultatul final al partidei.

Cum a spus Adrian Mihalcea după meciul de la Botoșani

Antrenorul Unirii Slobozia, Adrian Mihalcea, s-a declarat mulțumit de punctul obținut, subliniind importanța intervențiilor portarului Krell. El a menționat că echipa sa trebuie să câștige ultimele două meciuri din play-out pentru a evita retrogradarea directă.

”Ar fi multe de spus, dar a fost un meci spectaculos. Am spus-o că venim să jucăm pe atac. În unele momente am făcut-o. Am arătat un fotbal ok, cred, la puterile noastre. Nu e un fotbal pe care mi l-aș dori, e un fotbal mai mult cu inima, cu stresul și presiunea că suntem unde suntem.

E un punct câștigat de Krell, nu doar datorită penalty-ului, ci a tuturor intervențiilor. Nu-mi place că stăm cu fundul în poartă.

E un punct câștigat, dar care nu ne ajută foarte mult. Trebuie să câștigăm ultimele două meciuri pentru a ajunge la baraj. Ne luptăm cu toate puterile noastre. Sper să ne țină, că iar avem accidentați, dar ne vom încropi.

Azi am avut noroc. Am avut ocazii, nu am fost o echipă dominată, dar să rateze penalty în ultima secundă…

Două meciuri, șase puncte. Va fi greu, avem o rivalitate cu Buzău. Va fi greu, dar trebuie să încercăm. Îmi doresc enorm să ne salvăm și vom vedea ce va fi”, a spus Adrian Mihalcea.

În urma acestui rezultat, FC Botoșani se află pe locul 6 în play-out, cu 26 de puncte, în timp ce Unirea Slobozia ocupă poziția a 9-a, cu 21 de puncte. Ambele echipe continuă lupta pentru evitarea retrogradării, având în vedere programul dificil al următoarelor etape.