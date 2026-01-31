Sport

FC Argeș - UTA, 0-1. Lovitură dată de arădeni în deplasare și lupta pentru play-off se încinge

Comentează știrea
FC Argeș - UTA, 0-1. Lovitură dată de arădeni în deplasare și lupta pentru play-off se încingesursa: Facebook
Din cuprinsul articolului

FC Argeșș a fost învinsă, azi, acasă, de UTA, scor 0-1, în etapa a 24-a a campionatului intern. După o primă repriză fără goluri, oaspeții au lovit decisiv în partea a doua prin Marius Coman în minutul 67. După acest succes, arădenii au 38 de puncte sunt pe ultima poziție care duce în play-off, a 6-a.

UTA s-a impus pe terenul celor de la FC Argeș, scor 1-0

Următoarea clasată e Oțelul cu 36 de puncte și un meci mai puțin disputat. Piteștenii sunt pe locul al 4-lea cu 40 de puncte, la 6 distanță de lidera Universitatea Craiova, care a jucat un meci mai puțin.

„Sunt 3 puncte contra unei echipe bune. Un meci de luptă, ne așteptam la asta. Am fost mai determinați în duelurile ofensive. De azi încep două săptămâni grele și e bine că am câștigat, după înfrângerea de acasă (n.r. - cu Rapid). Noi avem stilul acesta de la începutul campionatului, iar acum e vorba de încredere. Putem face lucrurile mai bine.

Adrian Mihalcea: „Unitatea de grup ne ajută să nu avem vreo problemăz”

Organizarea și defensivă și ofensivă, face parte din caracterul nostru. Cea mai bună calitate de azi este determinarea. Coman este în formă, dar arătăm ca o echipă și cred că e cel mai important lucru. Vedem cât sacrificiu este. Unitatea de grup ne ajută să nu avem vreo problemă, dacă se întâmplă ceva”, a spus Adrian Mihalcea, antrenorul oaspeților, conform Digi Sport.

Exclusiv. Impozitele locale și creanțele bugetare în 2026. Despre reguli, procese și practică
Exclusiv. Impozitele locale și creanțele bugetare în 2026. Despre reguli, procese și practică
Meserii care au dispărut fără urmă. Erau populare, dar puțini își mai amintesc de ele
Meserii care au dispărut fără urmă. Erau populare, dar puțini își mai amintesc de ele
Adrian mihalcea

sursa: Digi Sport

„Avem o situație cu 6 jucători la limita cartonașelor și trebuie să gestionăm foarte bine asta. Se vede bine clasamentul, nu pot să neg, doar că nu avem obiectiv play-off-ul. Nu e vorba că nu ne dorim. Va fi o muncă până la sfârșit. E foarte greu, mai ales la ce echipe sunt în spate. Trebuie să muncești etapă de etapă, să nu ai sincope cum am avut noi etapa trecută. Trebuie să fim atenți la jucători, să-i ținem cu picioarele pe pământ. În aceste două săptămâni se joacă multe”, a mai afirmat tehnicianul.

FC Argeş - AFC UTA Arad 0-1 (0-0), Stadion Orăşenesc - Mioveni

A marcat: Marius Coman (67). Arbitru: Andrei Florin Chivulete (Bucureşti); arbitri asistenţi: Andrei Constantinescu (Bucureşti), Florian Alexandru Vişan (Galaţi); al patrulea oficial: Iuliana Elena Demetrescu (Râmnicu Vâlcea) Arbitru video: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi); arbitru asistent video: Daniel Mitruţi (Craiova) Observatori: Augustus Constantin (Râmnicu Vâlcea) - CCA, Ion Ion (Bucureşti) - LPF

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:49 - Exclusiv. Impozitele locale și creanțele bugetare în 2026. Despre reguli, procese și practică
21:40 - Cât de mult mai contează programele de internship în carieră și ce experiențe neplăcute pot avea tinerii la început d...
21:34 - Peste 200 de persoane au murit, după prăbușirea unei mine din Congo
21:26 - Mihail Sturdza și partida pierdută. Evenimentul Istoric -decembrie 2025 face lumină într-o problemă istoriografică a ...
21:19 - Căprioarele din Nara, simbolul sacru al Japoniei. De ce interacțiunea cu ele poate fi imprevizilă pentru turiști
21:10 - Reguli ciudate pentru turiști în jurul lumii: când călătoria devine o provocare

HAI România!

Avertismentul unui fost șef al MI6
Avertismentul unui fost șef al MI6
Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare
Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare
Ritualurile elitelor? 😱 Ce se ascunde în spate
Ritualurile elitelor? 😱 Ce se ascunde în spate

Proiecte speciale