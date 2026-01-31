FC Argeș - UTA, 0-1. Lovitură dată de arădeni în deplasare și lupta pentru play-off se încinge

FC Argeșș a fost învinsă, azi, acasă, de UTA, scor 0-1, în etapa a 24-a a campionatului intern. După o primă repriză fără goluri, oaspeții au lovit decisiv în partea a doua prin Marius Coman în minutul 67. După acest succes, arădenii au 38 de puncte sunt pe ultima poziție care duce în play-off, a 6-a.

Următoarea clasată e Oțelul cu 36 de puncte și un meci mai puțin disputat. Piteștenii sunt pe locul al 4-lea cu 40 de puncte, la 6 distanță de lidera Universitatea Craiova, care a jucat un meci mai puțin.

„Sunt 3 puncte contra unei echipe bune. Un meci de luptă, ne așteptam la asta. Am fost mai determinați în duelurile ofensive. De azi încep două săptămâni grele și e bine că am câștigat, după înfrângerea de acasă (n.r. - cu Rapid). Noi avem stilul acesta de la începutul campionatului, iar acum e vorba de încredere. Putem face lucrurile mai bine.

Organizarea și defensivă și ofensivă, face parte din caracterul nostru. Cea mai bună calitate de azi este determinarea. Coman este în formă, dar arătăm ca o echipă și cred că e cel mai important lucru. Vedem cât sacrificiu este. Unitatea de grup ne ajută să nu avem vreo problemă, dacă se întâmplă ceva”, a spus Adrian Mihalcea, antrenorul oaspeților, conform Digi Sport.

„Avem o situație cu 6 jucători la limita cartonașelor și trebuie să gestionăm foarte bine asta. Se vede bine clasamentul, nu pot să neg, doar că nu avem obiectiv play-off-ul. Nu e vorba că nu ne dorim. Va fi o muncă până la sfârșit. E foarte greu, mai ales la ce echipe sunt în spate. Trebuie să muncești etapă de etapă, să nu ai sincope cum am avut noi etapa trecută. Trebuie să fim atenți la jucători, să-i ținem cu picioarele pe pământ. În aceste două săptămâni se joacă multe”, a mai afirmat tehnicianul.

A marcat: Marius Coman (67). Arbitru: Andrei Florin Chivulete (Bucureşti); arbitri asistenţi: Andrei Constantinescu (Bucureşti), Florian Alexandru Vişan (Galaţi); al patrulea oficial: Iuliana Elena Demetrescu (Râmnicu Vâlcea) Arbitru video: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi); arbitru asistent video: Daniel Mitruţi (Craiova) Observatori: Augustus Constantin (Râmnicu Vâlcea) - CCA, Ion Ion (Bucureşti) - LPF