Suporterii, scandal după FC Argeș-Rapid, 0-2

Rapid a învins echipa FC Argeș cu scorul de 2-0, în prima etapă a sezonului 2025/2026 din Superligă. În timpul meciului, din galeria suporterilor giuleșteni i s-a cerut demisia lui Daniel Carciug, director comercial și responsabil cu organizarea partidelor la club.

FC Argeș, învinsă de giuleșteni

Echipa antrenată de Costel Gâlcă a deschis scorul în minutul 3, prin Alexandru Dobre, care a înscris cu un șut puternic din interiorul careului. Tot Dobre a dus scorul la 2-0 în minutul 34, după o fază frumoasă construită de Rapid în careul advers. Pasa decisivă i-a aparținut lui Grameni.

La meci au fost 6.000 de spectatori, dintre care 1.200 au fost suporteri ai Rapidului, potrivit informării oficiale a Jandarmeriei.

Scandările din tribune

În minutul 57, în timpul unei perioade de presiune din partea echipei gazdă, din tribune s-a auzit scandarea „Demisia, demisia!”, adresată lui Daniel Carciug, director comercial și organizator de meciuri la clubul giuleștean. Fanii au continuat scandările cu numele lui Cristian Săpunaru, fost căpitan al Rapidului, care a părăsit echipa în această vară.

Între Cristian Săpunaru și Daniel Carciug există un conflict. În mesajul care anunța despărțirea de Rapid, fostul căpitan declara că va da în judecată „acea persoană care a încercat să-i păteze imaginea”. Toate indiciile îl vizează pe Daniel Carciug.

„După ultimele zvonuri apărute in presă si în mediul online, menționez de asemenea, că nu am intenționat sau nu intenționez să dau clubul în judecată, sau să creez “valuri” înainte de un nou campionat, ci mă îndrept exclusiv către acea persoană care a încercat sa îmi păteze imaginea.

Nu am muncit de la 6 ani pentru ca să-mi pună cineva sub semnul întrebării reputația construită cu sacrificii, muncă și dedicare. Această situație va fi abordată strict pe cale legală. Închei acest capitol cu fruntea sus și cu recunoștință pentru tot ce am trăit aici!”, spunea Săpunaru.

Carciug: „Lumea marketingului în fotbal intră într-o nouă eră”

Daniel Carciug a fost sponsorship manager și organizator de evenimente la clubul din Giulești din anul 2020. În decembrie 2024, a publicat un mesaj pe pagina de Facebook a clubului, care a stârnit reacții puternice din partea suporterilor.

Într-un mesaj, acesta a scris că bula de pe stadion rămâne autentică și preferată de cei peste 30 de ani, dar a atras atenția asupra segmentului sub 30 de ani. „Lumea marketingului în fotbal intră într-o nouă eră”, a mai spus acesta.