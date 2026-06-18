Tatăl lui Lionel Messi, Jorge Messi, se află în proces de recuperare după o problemă de sănătate, iar evoluţia sa este pozitivă, potrivit unui comunicat transmis joi de familie. Informaţiile privind starea sa s-au amplificat în ultimele zile, după gestul emoţionant al lui Messi din timpul meciului dintre Argentina şi Algeria de la Cupa Mondială.

După ce a înscris primul gol al selecţionatei argentiniene, atacantul şi-a şters lacrimile cu tricoul, alimentând numeroase speculaţii.

Ulterior, căpitanul Argentinei a explicat că reacţia sa a avut la bază motive personale şi nu a fost legată de activitatea sportivă.

În mesajul transmis public, familia a arătat că Jorge Messi se află „sub supraveghere medicală” şi a cerut respectarea vieţii private.

De asemenea, apropiaţii nu au oferit detalii despre natura afecţiunii care a necesitat îngrijiri medicale.

„Starea de sănătate a unei persoane şi liniştea celor din jur nu ar trebui să fie obiectul speculaţiilor sau al interesului iresponsabil al mass-media”, a declarat familia.

Potrivit unei surse apropiate familiei, citată de Reuters, Jorge Messi este internat într-un spital din Argentina şi se află într-o stare delicată.

Între timp, Argentina national football team îşi continuă parcursul la competiţie şi va disputa luni partida din Grupa J împotriva Austria national football team, în încercarea de a-şi apăra titlul mondial.

Lionel Messi a avut o prestaţie de excepţie în victoria cu 3-0 obţinută de Argentina national football team în faţa Algeriei, în primul meci din Grupa J a Cupei Mondiale găzduite de Statele Unite, Mexic şi Canada. Căpitanul campioanei mondiale en titre, care va împlini 39 de ani pe 24 iunie, a fost omul meciului şi a stabilit mai multe borne istorice în cariera sa.

Graţie celor trei goluri înscrise, Messi a ajuns la 16 reuşite la turneele finale ale Cupei Mondiale, egalând recordul deţinut de Miroslav Klose în clasamentul all-time al marcatorilor competiţiei.

Totodată, starul argentinian a devenit primul fotbalist din istorie care participă la şase ediţii ale Campionatului Mondial, performanţă fără precedent în fotbalul internaţional.

Messi a fost decisiv în succesul Argentinei, marcând în minutele 17, 60 şi 76. Evoluţia sa a electrizat tribunele, unde suporterii argentinieni au creat o atmosferă impresionantă pe tot parcursul partidei.

Meciul cu Algeria a avut o semnificaţie specială şi dintr-un alt motiv: a reprezentat selecţia cu numărul 200 pentru Messi în tricoul naţionalei Argentinei. În această perioadă, atacantul a adunat 121 de goluri pentru reprezentativa ţării sale.

Tripla reuşită la această ediţie a Cupei Mondiale a venit la exact două decenii de la debutul său în competiţie, la turneul final desfăşurat în Germania.