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Familia lui Messi trece prin momente dificile. Cu ce probleme se confruntă tatăl fotbalistului

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Familia lui Messi trece prin momente dificile. Cu ce probleme se confruntă tatăl fotbalistuluiLionel Messi. Sursa foto: Instagram/leomessi
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Din cuprinsul articolului

Tatăl lui Lionel Messi, Jorge Messi, se află în proces de recuperare după o problemă de sănătate, iar evoluţia sa este pozitivă, potrivit unui comunicat transmis joi de familie. Informaţiile privind starea sa s-au amplificat în ultimele zile, după gestul emoţionant al lui Messi din timpul meciului dintre Argentina şi Algeria de la Cupa Mondială.

Jorge Messi se află sub supraveghere medicală. Mesajul transmis de familie

După ce a înscris primul gol al selecţionatei argentiniene, atacantul şi-a şters lacrimile cu tricoul, alimentând numeroase speculaţii.

Ulterior, căpitanul Argentinei a explicat că reacţia sa a avut la bază motive personale şi nu a fost legată de activitatea sportivă.

În mesajul transmis public, familia a arătat că Jorge Messi se află „sub supraveghere medicală” şi a cerut respectarea vieţii private.

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Minge fotbal. Sursa foto: AI

Apropiații starului nu au oferit detalii despre problemele acestuia

De asemenea, apropiaţii nu au oferit detalii despre natura afecţiunii care a necesitat îngrijiri medicale.

„Starea de sănătate a unei persoane şi liniştea celor din jur nu ar trebui să fie obiectul speculaţiilor sau al interesului iresponsabil al mass-media”, a declarat familia.

Potrivit unei surse apropiate familiei, citată de Reuters, Jorge Messi este internat într-un spital din Argentina şi se află într-o stare delicată.

Între timp, Argentina national football team îşi continuă parcursul la competiţie şi va disputa luni partida din Grupa J împotriva Austria national football team, în încercarea de a-şi apăra titlul mondial.

Lionel Messi, după victoria Argentinei cu Algeria

Lionel Messi a avut o prestaţie de excepţie în victoria cu 3-0 obţinută de Argentina national football team în faţa Algeriei, în primul meci din Grupa J a Cupei Mondiale găzduite de Statele Unite, Mexic şi Canada. Căpitanul campioanei mondiale en titre, care va împlini 39 de ani pe 24 iunie, a fost omul meciului şi a stabilit mai multe borne istorice în cariera sa.

Graţie celor trei goluri înscrise, Messi a ajuns la 16 reuşite la turneele finale ale Cupei Mondiale, egalând recordul deţinut de Miroslav Klose în clasamentul all-time al marcatorilor competiţiei.

Totodată, starul argentinian a devenit primul fotbalist din istorie care participă la şase ediţii ale Campionatului Mondial, performanţă fără precedent în fotbalul internaţional.

Messi a fost decisiv în succesul Argentinei, marcând în minutele 17, 60 şi 76. Evoluţia sa a electrizat tribunele, unde suporterii argentinieni au creat o atmosferă impresionantă pe tot parcursul partidei.

Meciul cu Algeria a avut o semnificaţie specială şi dintr-un alt motiv: a reprezentat selecţia cu numărul 200 pentru Messi în tricoul naţionalei Argentinei. În această perioadă, atacantul a adunat 121 de goluri pentru reprezentativa ţării sale.

Tripla reuşită la această ediţie a Cupei Mondiale a venit la exact două decenii de la debutul său în competiţie, la turneul final desfăşurat în Germania.

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