FACIAS: Procedura de soluționare a cazurilor de malpraxis din România ascunde abuzurile

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a obținut, de la Ministerul Sănătății, pe baza raportărilor direcțiilor de sănătate publică, date oficiale care arată că procedura actuală de soluționare a cazurilor de malpraxis din România ascunde abuzurile. „FACIAS atrage atenția că Ministerul Sănătății a confirmat faptul că multe sesizări de malpraxis au fost închise fără ca fondul problemei să fie analizat”, a anunțat fundația, potrivit comunicatului de presă.

Fundația a obținut de la Ministerul Sănătății date care arată că actuala procedură de soluționare a cazurilor de malpraxis din România ascunde abuzurile. În perioada 2023-2024, autoritățile au înregistrat 400 de sesizări la nivel național, însă doar în 15 situații, adică aproximativ 5%, au fost confirmate acuzațiile de malpraxis. Toate aceste cazuri au fost ulterior contestate în instanță.

Analiza FACIAS pe baza datelor din 2023 arată că comisiile de malpraxis au avut în lucru 219 sesizări, dintre care 151 depuse în acel an și 68 rămase din anii anteriori.

Din cele 77 de cazuri soluționate, doar nouă au fost confirmate ca malpraxis, toate fiind contestate în instanță. Aceste situații au fost raportate în București (4 cazuri), Cluj (1), Timiș (1) și Prahova (3). Totodată, în zece județe nu a fost înregistrată nicio sesizare: Bistrița-Năsăud, Botoșani, Buzău, Caraș-Severin, Giurgiu, Ialomița, Maramureș, Sălaj, Sibiu și Vaslui.

Pentru anul 2024, analiza FACIAS arată că au fost înregistrate 167 de plângeri, dintre care 114 depuse în acel an și 53 rămase din anii anteriori. Din cele 63 de cazuri soluționate, doar șase au fost confirmate ca malpraxis, în județele Brașov, Constanța, Galați, Ilfov, Mehedinți și Vâlcea.

Patru dintre aceste decizii, cele din Brașov, Constanța, Mehedinți și Vâlcea, au fost deja contestate în instanță. Alte 51 de sesizări noi au rămas nesoluționate. Totodată, în opt județe nu a fost raportată nicio plângere: Alba, Botoșani, Dâmbovița, Harghita, Ialomița, Olt, Sălaj și Vrancea.

Fundația atrage atenția că Ministerul Sănătății a confirmat închiderea mai multor sesizări de malpraxis fără analizarea fondului problemei. În 2023 au fost clasate 31 de cazuri, iar în 2024 alte șase. Cele mai multe au fost respinse din motive procedurale, fie pentru că pacienții nu au putut achita onorariile experților, fie pentru că nu au acceptat tarifele stabilite.

„FACIAS constată că aceste bariere financiare fac mecanismul actual inaccesibil pentru mulți pacienți și reduc șansele ca faptele de malpraxis să fie examinate corect și ajung să fie adevărate abuzuri nesoluționate la adresa pacienților”, se arată în comunicat.

În acest context, FACIAS cere Ministerului Sănătății să inițieze de urgență o reformă a mecanismului de soluționare a sesizărilor de malpraxis. Organizația susține că noul sistem trebuie să prevadă termene scurte și clare pentru soluționare, să elimine blocajele financiare din etapa de expertiză și să asigure o monitorizare transparentă a cazurilor contestate în instanță.