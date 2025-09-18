Extrădarea lui Vlad Plahotniuc, suspendată în Grecia din cauza unui dosar penal în România

Republica Moldova. Ministerul Justiției din Grecia a decis suspendarea extrădării fostului lider PDM, Vlad Plahotniuc, în Republica Moldova, pe motiv că acesta este vizat într-o anchetă în România. Totodată, oligarhul a fost chemat să ofere explicații unui procuror grec în acest dosar, au transmis pentru Reuters surse juridice de la Atena, sub protecția anonimatului.

Procuratura Generală a anunțat miercuri că a fost informată oficial despre suspendarea procedurii. Doar că autoritățile din Grecia nu au precizat inițial motivele. Ulterior, Reuters a publicat detalii despre ancheta din România, care a dus la blocarea temporară a extrădării.

Premierul Dorin Recean a anunțat că statul va investiga modul în care fostul lider democrat a reușit „să împiedice” procedura de extrădare.

„Am văzut comunicatul Procuraturii Generale referitor la extrădarea lui Plahotniuc. Vom investiga cum a reușit infractorul să-și împiedice extrădarea. Chiar dacă el speră că, după alegeri, Republica Moldova va cădea pe mâna Rusiei și el va putea veni acasă liber, instituțiile trebuie să-l aducă acasă în cătușe”, a punctat prim-ministrul.

Apărătorul fostului lider democrat, Lucian Rogac, a declarat că nici el, nici clientul său nu au fost notificați oficial despre suspendarea extrădării. Rogac a reiterat că există „semnale privind pregătirea unor provocări”. Asta pentru ca procedura să fie transformată într-un „show electoral de către puterea de la Chișinău”.

El a infirmat informațiile potrivit cărora refuzul lui Plahotniuc ar fi stat la baza suspendării.

Precizăm că șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a anunțat că fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, urma să fie adus în Republica Moldova „mai devreme de 25 septembrie”. Asta după ce pachetul de acte privind extrădarea acestuia, transmis de autoritățile elene, a fost recepționat luni, 15 septembrie, de către instituțiile competente de la Chișinău.

La 12 septembrie, Ministerul Justiției din Republica Moldova anunța că a primit prin Interpol decizia autorităților elene privind extrădarea. De asemenea că documentele au fost transmise Ministerului Afacerilor Interne pentru procedurile de preluare.

Plahotniuc fusese reținut la Atena pe 22 iulie, împreună cu fostul deputat Constantin Țuțu. Asta după șase ani de la fuga sa din Republica Moldova. Oligarhul este deținut în prezent în cea mai mare închisoare din Grecia. El fiind vizat în patru dosare penale la Chișinău. Inclusiv pentru crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani.

Dacă va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă cuprinsă între 8 și 15 ani de închisoare.