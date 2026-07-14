Traficul din București poate răsturna orice logică atunci când vine vorba despre performanțele unei mașini. Pentru a demonstra acest lucru, cei de la Daily Driven au pus la cale un experiment inedit: o cursă prin Capitală între un Ferrari 812 GTS de 812 cai putere, un BYD Dolphin Surf de 150 CP și o motocicletă Honda Monkey de doar 9,5 CP. Traseul a fost parcurs la ora de vârf, din Băneasa până în Militari, iar rezultatele au arătat că, în traficul urban, puterea motorului contează mult mai puțin decât ai fi tentat să crezi.

Testul a pornit de la o întrebare simplă: „De câți cai putere ai nevoie, de fapt, ca să supraviețuiești traficului din București?”

Pentru a găsi răspunsul, echipa a ales trei vehicule aflate la poli opuși. La volanul modelului BYD Dolphin Surf s-a aflat Alexandru Dușcă, Ferrari 812 GTS a fost condus de Daniel Nicolăină, iar Vlad Micșunescu a pornit la drum cu o Honda Monkey.

Pentru că motocicleta beneficiază de avantajele evidente ale deplasării pe două roți, organizatorii i-au aplicat o penalizare de 15 minute înainte de start.

„Pentru că Vlad Micșunescu a ales Honda Monkey, iar avantajul celor două roți în traficul bucureștean este aproape o formă legală de trișat, i-am aplicat o penalizare de 15 minute la start. Altfel spus, i-am oferit orașului o șansă”, au explicat realizatorii testului.

La start, supercarul italian părea favorit incontestabil.

„Ferrari-ul a plecat în trombă, transformând fiecare picătură de benzină într-o simfonie V12”, povestesc cei de la Daily Driven.

În schimb, BYD Dolphin Surf a mizat pe eficiență.

„BYD Dolphin Surf a pornit fără dramă, fără zgomot și fără intenția de a impresiona prin decibeli. Silențios și calculat”, spun aceștia.

Deși diferența de putere dintre cele două mașini este uriașă, traficul din Capitală a redus rapid avantajul Ferrari-ului.

Prima oprire a fost în zona Obor, unde concurenții au avut de făcut cumpărături și de mâncat câte trei mici.

Surpriza a venit la sosire: Ferrari-ul și BYD-ul au ajuns aproape simultan.

„Diferența dintre cele două mașini? Exact un metru. Da, Ferrari-ul a câștigat… cu o lungime de bot”, au relatat realizatorii.

După oprire, cele două automobile au continuat traseul aproape unul lângă celălalt.

„Parcă cele două mașini erau legate de un elastic invizibil care refuza să lase vreuna să evadeze”, descriu aceștia.

Între timp, motocicleta de doar 9,5 cai putere a început să recupereze diferența. Avantajul dimensiunilor reduse i-a permis celui care o conducea să avanseze constant printre mașini, iar pe Bulevardul Iuliu Maniu i-a ajuns din urmă pe ceilalți concurenți.

În acel moment, bagajele motocicletei au fost mutate în BYD, care transporta deja și bagajele Ferrari-ului.

„Hatchback-ul electric devenise, fără să-și propună, mașina oficială de asistență. Silențios, eficient și, mai ales, surprinzător de practic”, au remarcat cei de la Daily Driven.

Finalul cursei a adus o răsturnare de situație neașteptată. Cu puțin înainte de sosire, Ferrari-ul a fost oprit de Poliție deoarece nu avea montată plăcuța de înmatriculare din față.

Astfel, primul la destinație a ajuns Honda Monkey, urmată la aproximativ cinci minute de BYD Dolphin Surf. Ferrari-ul a încheiat cursa aproape 30 de minute mai târziu. Realizatorii testului spun însă că intervenția poliției nu schimbă concluzia principală.

„Fără intervenția poliției, Ferrari-ul și BYD-ul ar fi trecut linia de sosire aproape simultan. Iar asta spune tot ce trebuie să știi despre traficul din București. În orașul în care timpul se măsoară în semafoare, nu în cai putere, diferența dintre 150 și 812 poate fi… un singur metru”, au concluzionat aceștia.

Dacă timpul de parcurgere a fost aproape identic, costurile au fost complet diferite. Potrivit Daily Driven, Honda Monkey a consumat combustibil în valoare de aproximativ 5 lei, BYD Dolphin Surf a avut un cost al energiei de circa 16 lei, iar Ferrari 812 GTS a avut un consum echivalent cu aproximativ 135 de lei.

„Pe scurt, 812 cai putere au fost învinși de… 9,5”, spun realizatorii.

Aceștia consideră că experimentul a demonstrat că, în traficul din București, eficiența și adaptarea la condițiile de drum pot conta mai mult decât performanțele extreme.

„BYD Dolphin Surf și-a făcut treaba fără să ridice tonul, dar exact așa cum trebuie: eficient, confortabil și surprinzător de capabil. După o zi petrecută în traficul Capitalei, am rămas cu impresia că, în anumite situații, a fost chiar o alegere mai relaxantă decât Ferrari-ul”, au concluzionat cei de la Daily Driven.