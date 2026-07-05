După eșecul cu modelul electric, Ferrari încearcă să recucerească fanii automobilelor clasice și ai motoarelor pe benzină prin lansarea unui nou model în ediție limitată. Constructorul italian a prezentat vineri 12Cilindri Manuale, un automobil echipat cu un motor V12 și o cutie de viteze manuală, proiectat pentru cei care apreciază experiența tradițională de condus, potrivit Reuters.

Noul model reprezintă o versiune specială a lui 12Cilindri, lansat în 2024, și introduce sistemul „Manuale by-wire”. Acesta reproduce senzația unei transmisii manuale convenționale, cu schimbător de viteze și trei pedale, dar utilizează tehnologie modernă inspirată din transmisiile cu dublu ambreiaj, oferind un compromis între caracterul clasic și performanțele actuale.

Ferrari a anunțat că va construi doar 1.499 de exemplare din această ediție exclusivistă. În Italia, prețul de pornire este de 590.000 de euro, iar primele livrări către clienți sunt programate pentru primul trimestru al anului viitor.

Sub capotă se află un motor V12 aspirat natural de 6,5 litri, capabil să dezvolte 830 de cai putere. Oficialii constructorului susțin că noul automobil pune accent pe implicarea șoferului și pe senzațiile autentice oferite la volan, readucând în prim-plan filosofia care a consacrat marca italiană.

Lansarea vine într-un moment important pentru Ferrari, la puțin peste o lună după prezentarea modelului Luce, primul automobil complet electric din istoria companiei. Comercializat la un preț de aproximativ 550.000 de euro, modelul electric a generat numeroase reacții critice din partea fanilor, atât din cauza designului, cât și pentru lipsa sunetului specific motoarelor Ferrari. În mediul online, Luce a devenit rapid subiectul unor numeroase ironii și meme-uri.

Prin apariția modelului 12Cilindri Manuale, Ferrari transmite că tranziția spre electrificare nu înseamnă renunțarea la modelele dedicate pasionaților de motoare cu combustie internă.

În prezent, oferta producătorului italian include automobile cu motoare pe benzină, modele hibride și electrice, precum și SUV-ul Purosangue.

Conform strategiei companiei, până în 2030, doar 20% din gama Ferrari va fi alcătuită din modele complet electrice, în timp ce restul portofoliului va fi împărțit în mod egal între automobile cu motoare pe benzină și modele hibride.