Republica Moldova. La doi ani şi jumătate de la publicarea unei anchete jurnalistice, autorităţile din raionul Hânceşti confirmă că apa din apeductul din satul Logănrşti, construit din bani europeni, nu poate fi consumată.

Mai mult, autorităţile au emis şi un avertisment pentru locuitorii din Logăneşti să consume apă de la robinet şi nici chiar să o folosească î pentru spălarea vaselor şi igienă personală.

Un grup de locutori din Hânceşti ne-au contactat ca să ne mulţumească că după publicarea investigaţiei, autorităţile, deşi cu greu, s-au autosesizat. Şi chiar au fost şi demisii.

Amintim că ancheta „Apă otrăvită din fonduri europene pentru 4000 de basarabeni” a fost publicată de EvZ la 19 aprilie 2024.

Potrivit anunţului făcut luni de regia Apă-Canal Hânceşti, apa care curge la robinetele consumatorilor din Logăneşti este contaminată microbiologic şi chimic. „Sistaţi complet consumul de apă din reţea pentru băut, gătit, spălatul vaselor sau igientă personală”, avertizează Apă-Canal.

Au fost anunţate lucrări urgențe de igienizare şi dezinfectare a reţelelor şi că livrarăril de apă vor fi reluate. Doar că apa va avea o concentraţie mare de clor.

În ancheta publicată de EvZ în 2024, se arăta că peste patru mii de locuitori din stul Logăneşti au fost puşi în situaţia de a consuma apă cu amoniac şi alte substanţe nocive, care afecta la greu sănătatea.

Autorităţile locale au dat în exploatare un apeduct cu apă „potabilă”, pentru care s-au cheltuit aproape 10 milioane de lei (peste 528.000 euro).

Mai multe analize au arătat că apa nu este bună pentru consum, însă autorităţile locale au mers la orice pentru a convinge locuitorii din Logăneşti că au cea mai bună apă.

În ciuda eforturilor Primăriei Logăneşti, la mai puţin de trei luni după ce a fost dat apeductul în exploatare, Agenţia Naţională pentru Suguranţă Alimentară (ANSA), a interzis consumul apei din apeduct şi obligat administraţia locală să asigure şcoala şi grădiniţa cu apă îmbuteliată.

Proiectul din Logăneşti a fost finanţat de către Fondul naţional pentru dezvoltare regională.

Cuantumul Fondului este de 1% din veniturile bugetului de stat, aprobat prin Legea bugetului de stat pentru anul respectiv. În Fond se regăsesc şi alte mijloace financiare din sectorul public şi din cel privat la nivel local, regional, naţional şi internaţional. Precum şi mijloacele oferite prin programele de asistenţă ale Uniunii Europene.

Primăria din Logăneşti a ales pentru sondele de apă teritoriul unei foste ferme de vite. Oamenii din sat spun că pe acest loc, timp de cel puţin 30 de ani, a fost un depozit de furaje. Şi că în perioada sovietică acestea erau tratate cu amoniac pentru a evita rozătoarele.

Mai mult, în imediata apropiere, se regăseşte şi în prezent o fermă de vite şi nu este exclus ca deşeurile de acolo să contamineze izvoarele subterane.

Întreprinderea Vipart Plus SRL, care a câştigat, în octombrie 2022, licitaţia pentru construcţia apeductului, a trimis probele de apă din viitoarele sonde la un laborator privat, înainte să înceapă lucrările. Rezultatele au arătat că apa conţine un nivel ridicat de amoniac şi nu poate fi folosită ca potabilă sau în alimentaţie.

Totuşi, cu acordul Primăriei Logăneşti, sondele au fost săpate anume în acel loc.

Consilierii locali au declarat, sub protecţia anonimatului, că primarul Valentin Danu ar fi insistat pentru acel loc din considerente economice. În apropiere se află liniile de înaltă tensiune şi nu trebuie mijloace suplimentare pentru conectarea la energia electrică. Totodată, izvoarele cu apă se află la o adâncime de până la o sută de metri.

Dar cel mai mult, edilul a economisit din timp, deoarece în mai puţin de un an urma să aibă loc alegeri locale. Şi trebuia să convingă oamenii din sat că trebui să fie reales pentru încă patru ani.