Apă otrăvită din fonduri europene pentru 4000 de basarabeni/ Video+Foto







Apă cu amoniac în loc de apă potabilă. Peste patru mii de locuitori dintr-un sat din Republica Moldova au fost puşi în situaţia de a consuma apă cu amoniac şi alte substanţe nocive, care le poate afecta la greu sănătatea. Este vorba de satul Logăneşti din raionul Hânceşti, unde autorităţile au dat în exploatare un apeduct cu apă „potabilă”, pentru care s-au cheltuit aproape 10 milioane de lei (peste 528.000 euro).

Mai multe analize au arătat că apa nu este bună pentru consum, însă autorităţile locale merg la orice pentru a convinge locuitorii din Logăneşti că au cea mai bună apă. În ciuda eforturilor Primăriei Logăneşti, la mai puţin de trei luni după ce a fost dat apeductul în exploatare, Agenţia Naţională pentru Suguranţă Alimentară (ANSA), a interzis consumul apei din apeduct şi obligat administraţia locală să asigure şcoala şi grădiniţa cu apă îmbuteliată.

Proiectul din Logăneşti a fost finanţat de către Fondul naţional pentru dezvoltare regională.

Cuantumul Fondului este de 1% din veniturile bugetului de stat, aprobat prin Legea bugetului de stat pentru anul respectiv. În Fond se regăsesc şi alte mijloace financiare din sectorul public şi din cel privat la nivel local, regional, naţional şi internaţional. Precum şi mijloacele oferite prin programele de asistenţă ale Uniunii Europene.

Apă de pe locul unde a fost o fermă de vaci

Primăria din Logăneşti a ales pentru sondele de apă teritoriul unei foste ferme de vite. Oamenii din sat spun că pe acest loc, timp de cel puţin 30 de ani, a fost un depozit de furaje. Şi că în perioada sovietică acestea erau tratate cu amoniac pentru a evita rozătoarele.

Mai mult, în imediata apropiere, se regăseşte şi în prezent o fermă de vite şi nu este exclus ca deşeurile de acolo să contamineze izvoarele subterane.

Întreprinderea Vipart Plus SRL, care a câştigat, în octombrie 2022, licitaţia pentru construcţia apeductului, a trimis probele de apă din viitoarele sonde la un laborator privat, înainte să înceapă lucrările. Rezultatele au arătat că apa conţine un nivel ridicat de amoniac şi nu poate fi folosită ca potabilă sau în alimentaţie.

Totuşi, cu acordul Primăriei Logăneşti, sondele au fost săpate anume în acel loc.

Consilierii locali au declarat, sub protecţia anonimatului, că primarul Valentin Danu ar fi insistat pentru acel loc din considerente economice. În apropiere se află liniile de înaltă tensiune şi nu trebuie mijloace suplimentare pentru conectarea la energia electrică. Totodată, izvoarele cu apă se află la o adâncime de până la o sută de metri.

Dar cel mai mult, edilul a economisit din timp, deoarece în mai puţin de un an urma să aibă loc alegeri locale. Şi trebuia să convingă oamenii din sat că trebui să fie reales pentru încă patru ani.

Ţevi de calitate dubioasă

Nu se ştie a cui a fost iniţiativa, a agentului econinterzise pentru apa potabilă. În schimb, sunt mult mai ieftine.

Ţeavă folosită la apeductul din Logăneşti/ Sursa foto: EvZ

Locuitorii din Logăneşti au comunicat pentru EvZ că au consultat ingineri în domeniu şi au fost informaţi că astfel de ţevi sunt folosite la petrol. Iar materialul din care sunt confecţionate conţine compuşi cancerogeni.

Ţevi pentru petrol la Logăneşti/Sursa foto:EvZ

Acest adevăr a fost recunoscut de Primăria Logăneşti, care a decis la scurt timp după ce a fost dat apeductul în exploatare să schimbe ţevile.

„Primarul nu ne-a spus nimic. Este curios şi pentru noi de ce au schimbat ţevile şi din ce bani au făcut-o. Noi nu am aprobat nimic în acest sens. Un lucru este clar. Primarul a dat-o în bară cu apa potabilă. Sătenii sunt foarte nemulţumiţi”, ne-a spus Tudor Rotaru, consilier din Logăneşti.

Consumatorii, îngrijoraţi de calitatea apei

Locuitorii din Logăneşti, care achită 26.7 (1.42 euro) pentru un metru cub de apă pretins potabilă, au fost alertaţi de calitatea ei.

„Doar am gustat. Parcă aveam fier în gură. Nu o folosesc în alimentaţie. Pentru băut, o cumpăr din magazin”, ne-a declarat o locuitoare din Logăneşti.

Sătenii, chiar dacă au apeduct în gospodărie, merg după apă la cele două izvoare din localitate. Iar unii şi-au făcut puţuri în gospodăriile lor.

Câţiva consumatori au dus probe de apă la două laboratoare din Chişinău – la Regia Apă-Canal şi Institutul de biochimie al Academiei de Ştiinţe. Şi în ambele cazuri s-a constatat că apa din apeductul de la Logăneşti nu este potabilă. Pentru că conţine amoniu în exces, dar şi alţi componenţi nocivi.

„Mulţi locuitori ai satului se tem să vorbească. S-au făcut mi multe analize specializate. Rezultatul e că apa nu este potabilă. Primarul încearcă să ne convingă că apa este bună. A fost şi o adunare la Primărie, împreună cu consilierii şi o deputată din partea raionului Hânceşti. Am încercat să elucidăm lucrurile.

Era şi şeful ANSA de la Hânceşti, Sergiu Ioniţă. El ne-a spus că nu are nicio atribuţie. Deputata ne-a spus că apa de la Hânceşti e mai rea ca cea de la Logăneşti. Noi, beneficiarii, considerăm că este o muşamalizare. Primarul ne-a spus că au să se autosesizeze savanţii.

Noi am întrebat cine este responsabil şi nu am primit niciun răspuns. Acolo unde sunt puţurile a fost fermă. Era clar din start că apa nu era bună. Noi, în calitate de beneficiari, am solicitat de la Primărie documentele de proiect, dar nu am primit nimic”, a declarat pentru EvZ Ion Toderaş, locuitor din Logăneşti.

Analiza cu bucluc

După ce locuitorii din Logăneşti au început să-i ceară scoteală primarului pentru calitatea apei, acesta a încercat să dreagă busuiocul. Şi a dispus o analiză la laboratorul Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, pentru care s-a acchitat 5000 (265 euro) de lei din bugetul local.

De această dată, rezultatul apei a fost ideal, compoziţia chimică fiind aproape identică cu cea a apei îmbuteliate din comerţ.

Totuşi, locuitorii satului nu au încredere în acest rezultat şi cred că probele de apă au fost schimbate de primar cu ajutorul unor consilieri de ai săi.

„Ştiu că a fost un reprezentant de la laborator şi a luat probe. Eu nu am fost prezentă. Primarul ştie. Eu doar am avut treabă la Chişinău şi am luat rezultatul analizei apei. De asta oamenii cred că aşi fi implicată. Dar chiar nu am nicio atribuţie”, a declarat pentru EvZ Maria Rotari, consilieră de Logăneşti.

Oleg Cebotari, şeful Centrului sănătate publică din Hânceşti, ne-a comunicat că în luna curentă a fost eliberată autorizaţie sanitară pentru apeductul din Logăneşti.

„Autorizaţia a fost eliberată la solicitarea Primăriei Logăneşti. Ne-a fost prezentat rezultatul analizelor efectuate la laboratorul ANSP. Rezultatul este unul foarte bun şi nu an avut motiv ca să nu eliberăm documentul pentru utilizarea apei din apeduct ca potabilă”, a declarat Cebotari pentru EvZ.

Apa din Logăneşti, interzisă în şcoală şi grădiniţă

La scurt timp după ce edilul de Logăneşti s-a lăudat cu rezultatul laboratorului de la Chişinău, la grădiniţa şi şcoala din localitate au venit reprezentanţii ANSA de la Hânceşti. După ce au fost prelevate probe la apă, a fost interzis consumul apei de la apeduct, dar şi cea adusă din izvoare.

Sursa foto: EvZ

Acest lucru a fost confirmat de şefa grădiniţei şi directoarea gimnaziului din localitate. Mai mult, cele două instituţii de învăţământ au fost impuse să folosească pentru alimentaţie doar apă îmbuteliată.

„Apa din apeduct o folosim doar la băi. Nu avem un certificat care să confirme că această apă este potabilă. Nu riscăm cu sănătatea copiilor. Ca instituţie publică, plătim câte 60 de lei pentru un metru cub de apă tehnică. Este foarte costisitor. Nu înţeleg de ce atât de scump. Noi avem sursa noastră de apă, dar nici pe aceasta nu o putem folosi”, ne-a declarat Valentina Ochişor, directoarea gimnaziului.

Marina Dintiu, şefa direcţiei siguranţa produselor de origine nonanimală din cadrul ANSA, a spus că nu cunoaşte motivul pentru care a fost interzis consumul de apă de la izvoare şi din apeduct la Logăneşti.

„Avem un program de monitorizare a calităţii apei potabile. Bănuiesc că au fost găsite bacterii patogene. Aşa procedăm în astfel de cazuri, suspendăm până se rezolvă problema”, ne-a declarat Marina Dintiu.

Sergiu Ioniţă nu a răspuns la apeluri. Ulterior am aflat că funcţionarul şi-a dat demisia săptămâna trecută.

Primarul din Logăneşti: „Eu tot beau această apă”

Valentin Danu, primarul de Logăneşti, susţine că apa din noul apeduct este potabilă. „Nu este niciun scandal cu apa. Acolo nişte activişti. Şi gata. Uitaţi-vă pe panou, sunt toate datele. De la medicina preventivă... Eu nu sunt specialist. Foarte bine că s-au dat bani pentru apă. Uitaţi-vă pe panou”, a declarat edilul.

Întrebat de ce a fost ales pentru puţuri teritoriul fostei ferme, primarul a spus că nu-i aparţine lui decizia, dar „specialiştilor”. „Au fost specialişti din toate domeniile – medicina preventivă, ecologia, proiectanţi. Nu eu recomand, recomandă specialiştii. Nu ştiu cine a recomandat”, a spus Danu.

La final, edilul a spus că personal consumă apa din noul apeduct pentru că el are încredere în „specialişti”.

„Nu poate fi folosită nici la spălat vesela”

Echipa noastră a prezentat rezulttele analizelor de laborator ale apei din Logăneşti inginerului chimist Vladislav Coţofană, specialist în tratarea apelor.

Acesta a spus că este imposibil ca după ce trei analize consecutive au arătat că apa conţine amoniu, a patra oară să dispară această substanţă.

„Amoniul nu se elimină aşa de uşor din apă. Este un proces complicat şi foarte costisitor. Soluţia ar fi construcţia unui havuz în aer liber, în care, sub acţiunea razelor solare, să se evapore amoniul din apă. În perioada rece a anului, însă ar fi nevoie de resurse energetice costisitoare. Este mai ieftin de săpat alte sonde”, a spus Coţofană.

Chimistul a precizat că apa din Logăneşti are o concentraţie înaltă de amoniac, substanţă care prezintă riscuri majore pentru sănătate: „În primul rând, afectează rinichii. Iar consumul permanent provoacă cancerul. Este înaltă şi mineralizarea şi nu poate fi potabilă din cauza bacteriilor.

Din ce am văzut eu în aceste analize, această apă nu poate fi folosită nici pentru spălat vesela. Dacă a fost spălată cu o astfel de apă, vesela urmează să fie spălată încă de 6 ori sa să fie eliminat amoniacul.

Nu e bună pentru animale. Nu e bună nici pentru spălatul hainelor. Nu poate fi folosită nici la irigare, chiar dacă amoniul este un îngrăşământ pentru plante. Nu pot fi depăşite dozele admise”, a precizat inginerul chimist.