Evenimentele politice afectează direct societatea. Vladimir Ionaș, sociolog: Există o ruptură clară între cele două tabere. Video

A avut loc o nouă ediție a podcastului „Hai Live cu Turcescu” pe canalul de Youtube „Hai România”. Discuția moderată de jurnalistul Robert Turcescu a avut ca subiect principal actuala perioadă de dezechilibru, atât la nivel mondial, cât și în România. Invitații speciali ai acestei ediții au fost jurnalistul Mirel Curea și sociologul Vladimir Ionaș. Aceștia au vorbit despre ruptura clară dintre taberele politice, fenomen care are loc în întreaga lume.

Administrația Trump a adus noi îngrijorări pe scena europeană prin schimbarea bruscă de strategie. SUA nu mai sunt interesate de Europa și își mută focusul pe desfășurarea unui război comercial, pe tendințe de expansiune și pe descentrarea puterii Chinei. În România, situația alegerilor este în prim plan, oamenii fiind mai implicați ca niciodată în situația politică din prezent.

Schimbări la nivelul societății

Experții din cadrul podcastului au precizat că ne aflăm în prezent într-o situație specială. Societatea și lumea se confruntă cu o schimbare de paradigmă a puterilor politice. „Cred că este pentru prima dată în foarte mulți ani când evenimentele politice afectează direct societățile în întregime. Fie că vorbim de România, fie de orice țară europeană sau de Statele Unite, nu cred că mai există societăți care să fie pur și simplu dezinteresate. Nu se poate să stea să urmărească pur și simplu ceea ce se întâmplă din tribune în calitate de spectator, fără să fie implicați, cel puțin sentimental, emoțional, cu una dintre tabere. Lucrurile sunt cât se poate de clare, este o emoție extrem de ridicată”, a precizat sociologul Vladimir Ionaș.

În prezent, populația României este împărțită între taberele politice. Expertul a evidențiat faptul că cele două părți nu pot ajunge la un numitor comun la masa de discuții. „Din păcate, nu mai există opțiunea de a avea un mediator între taberele existente. Există o ruptură clară, dacă vorbim strict de România, între cele două tabere. Este foarte greu să-i aduci la masă, să vii cu concluzii pe care să le accepte ambele părți, iar lucrul acesta nu poate duce decât din rău în mai rău. Eu cred că situația în societatea noastră este extrem de dificil de gestionat și eu nu cred că România are politicieni capabil să gestioneze societatea românească în ansamblu și cu toate problemele pe care le are”, a adăugat Ionaș.

Polarizare politică și lipsa fermității

Robert Turcescu a adus în discuție situația din Statele Unite, unde confruntarea dintre taberele politice este prezentă de mulți ani. Atacul de la Capitoliu, după victoria lui Joe Biden, a generat această polarizare politică, care continuă să fie prezentă. Sociologul a explicat în cadrul podcastului că acesta este drumul pe care merge și Europa.

„Vom ajunge pe acest drum din păcate. Continentul nostru este condus de oameni extrem de slab pregătiți în ceea ce înseamnă administrarea și conducerea politică a unei țări, nu mai zic de conducerea Uniunii Europene. Același lucru se întâmplă și în Statele Unite. Chiar dacă ni se pare că administrația Trump ține în frâu lucrurile, societatea este la fel de divizată. SUA nu este Rusia sau China unde societatea are anumite valori deja înrădăcinate și nu iese din cuvântul unei administrații. Problema în momentul de față o reprezintă Europa, Bruxelles și liderii țărilor europene. Fiecare încearcă să-și salveze propria piele, nu se uită la interesul colectiv”, a precizat Vladimir Ionaș.

„Vinovatul este Iohannis”

Având în vedere situația politică din România, expertul a precizat că țara noastră are nevoie de un lider ferm, care să se implice în organizarea partidelor politice. „România are nevoie, lăsând la o parte evoluțiile ulterioare, de un politician precum Traian Băsescu la începutul primului mandat. România are nevoie de un lider ferm, inclusiv societatea afirmă chestia asta. Dacă ne uităm pe statistici, peste 35% dintre români consideră că Traian Băsescu a fost cel mai bun președinte al României. Vinovatul este Iohannis. Uite unde ne-au adus 10 ani ai unui președinte pe care românii l-au așteptat cu foarte mult entuziasm. După mandatele lui Traian Băsescu, undeva la 60% dintre români spuneau că vor un președinte liniștit, mediator, care să nu se implice în viața politică. După 10 ani cu Iohannis, au zis nu… Avem nevoie de cineva care să alinieze oamenii, partidele politice. În momentul acesta nu avem un personaj de acest fel”, a precizat Ionaș.

Mirel Curea a explicat de ce românii au din ce în ce mai puțină încredere în lumea politică. Oamenii și-au pierdut încrederea în democrație, deoarece dorințele oamenilor nu au fost respectate. „Ion Iliescu ne spunea că România trebuie să fie condusă de un despot luminat. Traian Băsescu a reprezentat acest lucru. Românilor asta le trebuie. Noi nu am avut democrație, au fost niște scenete. În ultimii 34 nu am avut o democrație, dau dreptate populației. Oamenii au simțit din ce în ce mai pregnant că nu au nicio legătură cu actele guvernării, se aduc unii pe alții, se pun unii pe alții. Voința românului nu este niciun pic respectată”, a explicat Mirel Curea.

