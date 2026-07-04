Europa pregătește una dintre cele mai îndrăznețe misiuni spațiale dedicate studierii asteroizilor. Agenția Spațială Europeană (ESA) a dat undă verde dezvoltării unei sonde de mici dimensiuni care va încerca să aterizeze pe asteroidul Apophis, în contextul apropierii spectaculoase a acestuia de planeta noastră, programată pentru anul 2029, potrivit DailyGalaxy.

Asteroidul 99942 Apophis, considerat unul dintre cele mai atent monitorizate obiecte cosmice din apropierea Terrei, va trece pe 13 aprilie 2029 la aproximativ 32.000 de kilometri de Pământ.

Distanța este mai mică decât cea la care se află numeroși sateliți geostaționari, oferind oamenilor de știință o oportunitate extrem de rară de cercetare.

Elementul central al acestei etape va fi CubeSat-ul Don Quijote, o navă spațială de dimensiuni reduse, comparabilă cu o cutie de pantofi, proiectată pentru a ajunge direct pe suprafața asteroidului. Vehiculul va fi transportat împreună cu misiunea europeană Ramses, destinată observării îndeaproape a lui Apophis.

Cu un diametru estimat la aproximativ 375 de metri, asteroidul reprezintă un laborator natural pentru cercetători. Specialiștii vor analiza modul în care apropierea de Pământ și influența gravitației terestre pot modifica structura unui astfel de corp ceresc.

Experții ESA iau în calcul posibilitatea ca trecerea pe lângă Terra să producă schimbări vizibile pe suprafața asteroidului, de la deplasări ale materialului de la sol până la fenomene asemănătoare unor cutremure.

Don Quijote va fi echipat cu trei instrumente științifice concepute pentru a colecta informații direct de pe Apophis. Printre acestea se numără un gravimetru, care va analiza câmpul gravitațional al asteroidului, un magnetometru și un instrument seismic.

Dacă totul decurge conform planului, misiunea ar putea marca prima analiză seismică realizată vreodată direct pe suprafața unui asteroid. Datele obținute ar putea ajuta cercetătorii să înțeleagă mai bine compoziția și evoluția acestor obiecte spațiale.

Una dintre cele mai mari provocări va fi momentul aterizării. După desprinderea de nava principală Ramses, CubeSat-ul va trebui să execute manevrele autonom, deoarece controlul în timp real de pe Pământ nu va fi posibil.

Gravitația extrem de slabă de pe Apophis complică operațiunea. Specialiștii iau în calcul mai multe scenarii, inclusiv posibilitatea ca sonda să sară la contactul cu suprafața sau să pătrundă în stratul de material de pe asteroid.

ESA vrea să lanseze misiunea Ramses în primăvara anului 2028, astfel încât nava să ajungă la timp pentru apropierea istorică a asteroidului Apophis de Pământ.

În cazul unui succes, Don Quijote va deveni primul CubeSat care funcționează direct de pe suprafața unui asteroid și ar putea deschide o nouă etapă în explorarea corpurilor cerești aflate în apropierea planetei noastre.