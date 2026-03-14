Eveniment de prezentare a produselor casnice, oprit de Horia Constantinescu. ANPC face verificări

Horia Constantinescu. Sursa foto: Facebook/Horia Constantinescu
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a anunțat că acțiunea de control desfășurată vineri în municipiul Constanța, coordonată de Horia Constantinescu, nu a fost comunicată conducerii instituției și nu a fost raportată superiorilor ierarhici.

Precizările au fost făcute sâmbătă, într-un comunicat transmis după apariția unor reacții publice în mediul online legate de intervenția comisarilor pentru protecția consumatorilor.

ANPC: Acțiunea nu a făcut parte dintr-o tematică națională

Potrivit instituției, controlul nu a fost inclus într-o acțiune coordonată la nivel național.

„Acțiunea de control desfășurată în municipiul Constanța nu a făcut parte dintr-o tematică națională, fiind inițiativa domnului Horia-Miron Constantinescu, comisar-șef adjunct al CJPC Constanța, fără informarea conducerii ANPC și fără raportarea rezultatelor către superiorii ierarhici”, se arată în comunicatul transmis de autoritate.

În acest context, conducerea ANPC a dispus Corpului de control al instituției să efectueze o verificare completă a modului în care a fost organizată și desfășurată intervenția.

La finalul verificărilor, instituția urmează să prezinte un punct de vedere oficial privind situația.

Eveniment de prezentare a produselor, oprit în timpul controlului

Potrivit informațiilor publicate de presa locală, intervenția a avut loc vineri, în timpul unui eveniment de prezentare a unor produse casnice organizat în municipiul Constanța.

Acțiunea ar fi fost condusă de Horia Constantinescu, președintele Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, care a oprit prezentarea în timp ce aceasta era în desfășurare.

Evenimentul ar fi vizat promovarea unor seturi de vase de gătit, iar suspiciunile au apărut în legătură cu posibile practici comerciale înșelătoare.

Potrivit martorilor citați de presa locală, organizatorii ar fi folosit tehnici de persuasiune pentru a convinge participanții,  în mare parte persoane vârstnice, să cumpere produsele la prețuri considerate nerealiste.

