Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a lansat critici în privința dosarului „10 august”
- Daniela Popescu
- 12 august 2025, 17:54
Europarlamentarul PPE, Rareș Bogdan, a lansat critici în privința dosarului „10 august”, despre care afirmă că se îndreaptă spre prescriere. Într-o postare pe Facebook, Rareș Bogdan afirmă că toate partidele care au guvernat în ultimii șapte ani, inclusiv PNL și USR, poartă responsabilitatea pentru faptul că adevărul nu a fost aflat.
Cu furie despre îngroparea dosarului 10 august. NU UITĂM!!
Europarlamantarul PPE, consideră că de ”îngroparea” dosarului ”10 august” sunt responsabile și PNL si USR:
„Au o responsabilitate toți cei care au fost la putere după 10 august 2018, președinți, premieri, șefi de parlament, miniștri, oameni care decid. De PSD nu mă mir, are toate motivele să nu se afle adevărul, era implicat direct, s-a aflat la putere în 6 din acești 7 ani scurși și are în ADN un anumit activism de clan. Dar PNL și USR, care ar fi trebuit să fie direct interesate, ce au păzit?”, a scris Rareș Bogdan pe Facebook.
Rareș Bogdan își face propriul proces, spune că deși a fost timp de trei ani prim-vicepreședinte PNL, nu a reușit să producă schimbările necesare.
”Am fost în 3 din acești 7 ani prim-vicepreședintele unuia dintre cele două partide care ar fi trebuit să lupte pentru aflarea adevărului. Din păcate, Sistemul e la fel de osificat și groaznic de nereformat în PNL cum e în toate partidele tradiționale sau în cele noi, ce acum stau la masă fără multe scrupule cu agresorii de atunci. M-am enervat, am urlat, dar la fel ca la pensiile speciale, a fost în pustiu. Sistemul este mai tare și mai greu de învins decât pare la prima vedere.”
Statul = cetățeanul. Politicienii sunt obligați să-l apere pe acest cetățean, pe suveran. Nu să pună batista pe țambal!
Rareș Bogdan afirmă ca mai avem un an și infracțiunile de abuz în serviciu, purtare abuzivă și fals intelectual, se vor prescrie, lucru greu de înțeles și acceptat de către el.
”Toate mecanismele create de politicieni, în numele cetățeanului, ar trebui să-l protejeze de abuzuri. Dacă interesul public nu este servit de justiție, care justiție aplică legi făcute să-i protejeze pe politicieni de cetățeni, nu invers, cum ar fi firesc, nu trăim într-un stat de drept.
Peste un an se prescriu infracțiunile de abuz în serviciu, purtare abuzivă și fals intelectual, de care sunt acuzați cei care a organizat reprimarea protestului a sute de mii de români sătui de abuzurile clasei politice.
433 de persoane au suferit leziuni în urma folosirii a sute de cartușe lacrimogene, pulverizatoare și grenade acustice, au fost oameni loviți doar pentru că se aflau în Piața Victoriei, copii, femei însărcinate, bunici, turiști, dar ce să vezi, mecanismele legale la care se recurge pentru tergiversare vor duce la prescrierea faptelor. Și din nou, în România în care libertatea de a protesta s-a plătit cu sânge, abuzul va deveni legal.”
În lipsa funcționării justiției, a celorlalte instituții ale statului, Rareș Bogdan se întreabă ce este de făcut:
”Ce să facem, să mai înființăm un parlament, instituții paralele, în care cetățenii să fie în sfârșit ascultați, protejați, încurajați să prospere, pentru a nu mai avea contact cu cei care, emanați după 10 august 2018, nu au făcut nimic pentru aflarea adevărului, l-au îngropat, l-au ignorat, l-au blocat sau l-au uitat?
Când justiția nu servește cetățeanul, pentru că nu are căi legale de a bloca abuzul în numele legii, se cheamă că pe sistemul nervos al statului s-a încolăcit o hidră politică, transpartinică, cu unicul scop de a-și apăra pielea.
Vor fi multe explicații, peste un an, cum că s-au respectat normele juridice, că celor acuzați li se aplică legea mai favorabilă. Dar legea este făcută de oameni. Când va fi ea întocmită astfel încât să trăim într-o lume unde justiția înseamnă dreptate, nu tertipuri avocățești?”
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.