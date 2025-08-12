Politica Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a lansat critici în privința dosarului „10 august”







Europarlamentarul PPE, Rareș Bogdan, a lansat critici în privința dosarului „10 august”, despre care afirmă că se îndreaptă spre prescriere. Într-o postare pe Facebook, Rareș Bogdan afirmă că toate partidele care au guvernat în ultimii șapte ani, inclusiv PNL și USR, poartă responsabilitatea pentru faptul că adevărul nu a fost aflat.

Europarlamantarul PPE, consideră că de ”îngroparea” dosarului ”10 august” sunt responsabile și PNL si USR:

Rareș Bogdan își face propriul proces, spune că deși a fost timp de trei ani prim-vicepreședinte PNL, nu a reușit să producă schimbările necesare.

”Am fost în 3 din acești 7 ani prim-vicepreședintele unuia dintre cele două partide care ar fi trebuit să lupte pentru aflarea adevărului. Din păcate, Sistemul e la fel de osificat și groaznic de nereformat în PNL cum e în toate partidele tradiționale sau în cele noi, ce acum stau la masă fără multe scrupule cu agresorii de atunci. M-am enervat, am urlat, dar la fel ca la pensiile speciale, a fost în pustiu. Sistemul este mai tare și mai greu de învins decât pare la prima vedere.”

Rareș Bogdan afirmă ca mai avem un an și infracțiunile de abuz în serviciu, purtare abuzivă și fals intelectual, se vor prescrie, lucru greu de înțeles și acceptat de către el.

”Toate mecanismele create de politicieni, în numele cetățeanului, ar trebui să-l protejeze de abuzuri. Dacă interesul public nu este servit de justiție, care justiție aplică legi făcute să-i protejeze pe politicieni de cetățeni, nu invers, cum ar fi firesc, nu trăim într-un stat de drept. Peste un an se prescriu infracțiunile de abuz în serviciu, purtare abuzivă și fals intelectual, de care sunt acuzați cei care a organizat reprimarea protestului a sute de mii de români sătui de abuzurile clasei politice. 433 de persoane au suferit leziuni în urma folosirii a sute de cartușe lacrimogene, pulverizatoare și grenade acustice, au fost oameni loviți doar pentru că se aflau în Piața Victoriei, copii, femei însărcinate, bunici, turiști, dar ce să vezi, mecanismele legale la care se recurge pentru tergiversare vor duce la prescrierea faptelor. Și din nou, în România în care libertatea de a protesta s-a plătit cu sânge, abuzul va deveni legal.”

În lipsa funcționării justiției, a celorlalte instituții ale statului, Rareș Bogdan se întreabă ce este de făcut: