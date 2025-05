Politica Eugen Tomac, liderul PMP, primul politician care a votat la prezidențiale







Eugen Tomac, liderul PMP, a anunțat, vineri, că a votat la Chișinău, subliniind că a ales un președinte cinstit, integru și patriot, „Ieşiţi la vot, români, pentru a ne apăra ţara de impostură, trădători şi marionete!”, este îndemnul său.

Eugen Tomac: „Am votat împotriva Rusiei şi intereselor ei meschine”

Liderul PMP a scris că a votat la Chișinău și că a ales un președinte „cinstit, integru şi patriot”.

„Am votat din nou la Chişinău. Am votat pentru un Preşedinte cinstit, integru şi patriot! Am votat împotriva Rusiei şi intereselor ei meschine, Am votat pentru un viitor comun al României şi R. Moldova în Uniunea Europeană. Ieşiţi la vot, români, pentru a ne apăra ţara de impostură, trădători şi marionete! ROMÂNIA VOTEAZĂ!!!”, a spus acesta, într-o postare pe Facebook.

Votul în străinătate a început la Auckland

Votul în străinătate a început joi, la ora 22:00, ora României, odată cu deschiderea secției de votare din Auckland, Noua Zeelandă. Procesul de votare se va încheia duminică, la ora 21:00, ora locală, fără a depăși ora 21:00 în România.

Ministerul Afacerilor Externe a propus înființarea a 965 de secții de votare în străinătate pentru al doilea tur al alegerilor prezidențiale, cu 15 secții mai mult decât în cazul alegerilor prezidențiale și parlamentare din 2024.

Primul român care a votat în turul 2 al alegerilor prezidențiale

Un român care locuiește de opt ani în Noua Zeelandă a fost primul votant în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, la secția de votare deschisă în Auckland, cel mai mare oraș al țării. El lucrează ca Business Intelligence Analyst și se află în Noua Zeelandă din 2017.

La o oră de la deschiderea secției de votare, șase români din Auckland și-au exercitat dreptul de vot. În primul tur al alegerilor prezidențiale, care a avut loc pe 4 mai, 168 de cetățeni români au votat la secția din Auckland. Dintre aceștia, 115 (68,45%) au votat pentru Nicușor Dan, 15 (18,33%) pentru George Simion, iar 14 (8,33%) pentru Crin Antonescu.