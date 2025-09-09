Social Energizantele „lovesc” direct inimă și sistemul nervos. Avertisment pentru adolescenți







Republica Moldova. Băuturile energizante devin din ce în ce mai populare în rândul tinerilor, fiind văzute ca o soluție rapidă pentru a combate oboseala și a spori concentrarea. Totuși, specialiștii avertizează că, dincolo de efectele imediate, consumul lor frecvent poate afecta inima și sistemul nervos.

Nutriționistul Sergiu Munteanu a explicat la Radio Moldova că aceste băuturi conțin cofeină, teobromină și extract de guarana. Substanțe care stimulează organismul, dar și zahăr în cantități mari.

„Băuturile energizante au drept component principal cofeina, dar mai este și teobromină, mai adaugă extract de guarana. Adică niște substanțe care măresc bătăile cordului, tensiunea arterială, deshidratează puțin organismul, supraexcită sistemul nervos central și periferic. Fapt ce poate să ducă la insomnii și la diferite probleme. Pe lângă aceasta, pentru a oferi mai multă energie, băuturile energizante conțin foarte mult zahăr adăugat, zahăr cristalit, care are o încărcătură destul de mare calorică și, cel mai rău se absoarbe destul de rapid și nimeresc foarte rapid în sângele nostru și măresc nivelul de zahăr sangvin”, a declarat Munteanu.

Specialistul atrage atenția că doza zilnică recomandată de cofeină este de 400 mg pentru adulți, echivalentul a trei cești de cafea. Pentru adolescenți și femeile însărcinate doar 100 mg. O cutie de 330 ml de energizant poate conține între 150 și 200 mg de cofeină, ceea ce depășește limita recomandată pentru tineri.

„Dacă ne uităm pe eticheta băuturilor energizante, noi acolo trebuie să ne axăm nu numai la concentrații de cofeină. Producătorii sunt nevoiți să limiteze concentrația de cofeină, dar ei pot să adauge extract de guarana, care este fix aceeași cofeină. Dacă luăm împreună cofeina și toate extractele acestea, într-o doză de 0,33 de băuturi energizante pot să conțină 150-200 de miligrame de cofeină. Ceea ce este cu mult mai mult decât le este recomandat adolescenților”, a explicat nutriționistul.

În timp ce pentru adulți consumul ocazional nu reprezintă un risc major, pentru adolescenți băuturile energizante pot duce la obișnuință și chiar la dependență.

„Pentru maturi nu este un pericol mare, dacă le consumă ocazional. Pentru ce au fost inventate băuturile energizante - pentru șoferii de curse lungi, atunci când obosesc. Dar regulat, mai ales acestea slab alcoolice sau energizante, este categoric interzis mai ales pentru adolescenți, deoarece provoacă dependență. Adolescenții caută senzația de drive, cofeina să lucreze, dacă este puțin alcool ei se deprind cu senzația aceasta și vor să o mențină. Dar, cu cât folosesc mai des, organismul se deprinde cu doza de cofeină. De aceea, ei măresc doza”, a precizat Munteanu.

Specialiștii recomandă tinerilor să opteze pentru surse naturale de energie – fructe, mai ales bananele, un somn odihnitor și mișcare fizică. Acestea oferă energie sustenabilă, fără efectele adverse asupra inimii și sistemului nervos.