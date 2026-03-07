Energia electrică s-ar putea ieftini în Republica Moldova. ANRE propune reducerea tarifelor pentru consumatorii casnici

Potrivit calculelor preliminare prezentate de autoritate, tarifele ar urma să fie ușor reduse atât pentru consumatorii deserviți de compania Premier Energy, cât și pentru cei care primesc energie electrică prin intermediul Furnizarea Energiei Electrice Nord (FEE Nord). Totuși, ANRE subliniază că proiectele publicate reprezintă doar o etapă a procesului decizional, iar hotărârile finale vor fi adoptate ulterior de Consiliul de Administrație al instituției.

În cazul consumatorilor casnici din centrul și sudul Republicii Moldova, deserviți de Premier Energy, ANRE propune stabilirea unui tarif de 3,50 lei/kWh. Acest nivel ar fi cu 9 bani mai mic decât tariful aplicat în prezent, care este de 3,59 lei/kWh.

De asemenea, tariful propus de autoritate este considerabil mai mic decât cel solicitat anterior de furnizor. Premier Energy a cerut o ajustare care ar fi dus prețul la un nivel cu 33 de bani mai mare decât cel propus acum de ANRE.

Dacă proiectul va fi aprobat în forma actuală, consumatorii ar urma să beneficieze de o ușoară reducere a facturilor la electricitate în perioada următoare.

Și pentru locuitorii din nordul Republicii Moldova, deserviți de compania Furnizarea Energiei Electrice Nord (FEE Nord), autoritatea de reglementare propune o diminuare a tarifului.

Conform proiectului publicat, energia electrică ar urma să coste 3,92 lei/kWh, ceea ce înseamnă o scădere de 8 bani față de tariful actual, stabilit la 4 lei/kWh. În același timp, nivelul propus de ANRE este cu 40 de bani mai mic decât tariful solicitat anterior de furnizor.

ANRE amintește că publicarea proiectelor de hotărâre reprezintă doar o etapă procedurală, menită să permită consultarea tuturor părților interesate. Instituția încurajează reprezentanții sectorului energetic, experții, dar și consumatorii să examineze documentele și să transmită opinii, propuneri sau eventuale obiecții argumentate.

Toate sugestiile vor fi analizate înainte ca proiectele să fie supuse votului Consiliului de Administrație al autorității. Doar după această etapă vor fi adoptate deciziile finale privind noile tarife la energia electrică.

Amintim că, în luna februarie a acestui an, ambii furnizori, Premier Energy și FEE Nord, au solicitat ajustarea tarifelor la energie electrică în creștere. Propunerile actuale ale ANRE indică însă o tendință inversă, autoritatea sugerând o ușoară reducere a tarifelor pentru consumatorii casnici din Republica Moldova.