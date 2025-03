International Macron tună și fulgeră: Rusia lui Putin manipulează alegerile în România și Moldova







Emmanuel Macron a vorbit poporului miercuri, într-un discurs televizat, subliniind că „atunci când o țară invadează o alta, nimeni nu mai poate fi sigur de nimic. Președintele Franței a mai subliniat că „această agresivitate nu pare să cunoască limite”.

Emmanuel Macron, îngrijorat de acțiunile Rusiei

Emmanuel Macron a mai afirmat în discursul de seară, înaintea Summitului UE, că Rusia lui Putin ne violează frontierele, manipulează alegerile din România și Moldova și organizează atacuri cibernetice. Președintele Franței mai subliniază că agresivitatea Rusiei nu cunoaște limite și că, cel mai probabil, Vladimir Putin nu se va limita doar la Ucraina.

„Rusia președintelui Putin ne violează frontierele pentru a asasina opozanți, manipulează alegerile din România și Moldova și organizează atacuri digitale asupra spitalelor noastre pentru a le bloca activitatea. Această agresivitate nu pare să cunoască limite. Rusia continuă în același timp să se reînarmeze cheltuind 40% din bugetul său în acest scop.

Până în 2030, Rusia își sporește armata să aibă 300.000 soldați suplimentari, 3000 de tancuri, cine poate să creadă că Rusia din prezent se va opri la Ucraina? Rusia a devenit, la momentul de față, și pentru anii care urmează, o amenințare atât pentru Franța cât și pentru Europa”, a declarat Macron.

Nu putem uita că Rusia a început să invadeze Ucraina încă din 2014

Președintele Franței a mai transmis că pacea nu poate fi încheiată cu orice preț și sub dictat rusesc. Iar Rusia nu poate fi crezută pe cuvând deoarece nu-și respectă promisiunile.

„E vorba de a lua decizii fără întârziere pentru Ucraina și pentru securitatea noastră. Toate inițiativele legate de pace sunt în direcția corectă. Să-i ajutăm să reziste până când vor putea negocia o pace solidă, tocmai din acest motiv, calea nu poate să treacă prin abandonarea Ucrainei, nu poate fi încheiată pacea cu orice preț și sub dictat rusesc”.

„Nu putem uita că Rusia a început să invadeze Ucraina încă din 2014, și atunci am negociat o încetare a focului și Rusia nu a respectat-o. Noi nu am fost în măsură să menținem acest echilibru pentru garanții solide. Acum nu mai putem crede Rusia pe cuvânt. Ucraina are dreptul la pace și la securitrate pentru ea însăși și e și interesul nostru”, a mai declarat Macron.

Emmanuel Macron: Trebuie să ne pregătim

Președintele Franței a subliniat că țările europene ar putea fi obligate să trimită trupe de menținere a păcii în Ucraina și că este necesar să se pregătească pentru această posibilitate.

„Lucrăm cu prietenii noștri britanici, germani și din celelalte țări europene, tocmai de aceea m-ați văzut invitându-i la Paris pe mai mulți dintre ei și apoi ne-am întâlnit la Londra. Odată semnată pacea, pentru ca Ucraina să nu fie invadată din nou, trebuie să ne pregătim. Acest lucru necesită și sprijin acordat armatei ucrainene pe termen lung și poate și desfășurarea de forțe europene”, a punctat Macron.

Președintele francez a mai declarat că: „Aceste forțe nu vor intra în luptă astăzi, nu vor intra pe linai frontului, dar vor fi acolo odată ce pacea e semnată pentru a garanta respectarea planului. Săptămâna viitoare ne reîntâlnim la Paris șefii de state care doresc să-și asume răspunderea. E vorba, așadar, de un plan pentru o pace durabilă și solidă, pace pe care o pregătim cu ucrainenii și cu alți parteneri europeni”.

Emmanuel Macron, despre dotarea nucleară

Emmanuel Macron a transmis națiunii sale: „Franța are un statut particular, avem cea mai eficientă armată din Europa și grație celor făcute de antecesorii noștri avem și armament nuclear. Noi nu am așteptat invadarea Ucrainei pentru a constata că lumea e într-o situație îngrijorătoare. Am dublat bugetul armatei noastre într-un interval de zece ani”.

Cu privire la dotarea noastră nucleară a afirmat că „ne protejează, e completă și suverană de la un cap la altul”. Mai mult, președintele arătat că „A jucat mereu un rol explicit în păstrarea păcii și securității în Europa, însă, ca răspuns la apelul viitorului cancelar am ales să deschid dezbaterea strategică privind protejarea prin descurajare. Orice s-ar întâmpla, decizia va rămâne în mâna mea, ca șef al armatei”.

Macron: Tarifele americane sunt de neînțeles

Emmanuel Macron a reacționat și la noile tarife introduse de Donald Trump și spune că sunt „de neînțeles”. Mai mult, președintele a subliniat despre importanta independenței economice.

„Independența economică, tehnologică, industrială și financiară sunt necesități, trebuie să ne pregătim și pentru situația în care SUA decid tarife. Această decizie de neînțeles va avea consecințe și asupra noastră, sporește dificultățile existente dar nu va rămâne fără răspuns din partea noastră. În pregătirea răspunsului, vom continua, așa cum am făcut acum 15 zile, să convingem că această decizie ne face rău tuturor”, a concluzionat Emmanuel Macron în discursul adresat poporului francez.