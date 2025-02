Elon Musk pune presiune pe funcționarii federali. Vor fi obligați să își prezinte rapoartele de activitate

Elon Musk a anunțat că funcționarii federali trebuie să dea explicații legate activitatea lor. În caz contrar, aceștia riscă să-și piardă locul de muncă. Declarația sa a fost lansată după ce președintele american i-a cerut să fie „mai agresiv” în planul pentru reducerea cheltuielilor publice.

Miliardarul american a respectat îndrumările venite din partea lui Donald Trump și le-a cerut funcționarilor federali rapoartele de activitate.

„În acord cu preşedintele Donald Trump, toţi angajaţii federali vor primi în scurt timp un e-mail pentru a afla ce au făcut săptămâna trecută”, a fost mesajul postat pe reţeaua sa socială.

Potrivit consiliului, aceștia pot ajunge în situația de a-și pierde locul de muncă, în contextul în care nu vor putea oferi detalii legat de activitatea lor.

„Lipsa de răspuns va fi considerată o demisie”, a adăugat el.

Consistent with President @realDonaldTrump’s instructions, all federal employees will shortly receive an email requesting to understand what they got done last week.

Failure to respond will be taken as a resignation.

— Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2025