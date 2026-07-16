În prima sa apariție publică după înfrângerea Angliei în semifinala Cupei Mondiale contra Argentinei, regele Charles al III-lea a făcut o glumă care a stârnit aplauze și râsete, potrivit publicației Express.

Suveranul britanic a comentat rezultatul în timpul unei vizite la o berărie din comitatul Dorset, la doar câteva ore după ce naționala pregătită de Harry Kane a ratat calificarea în finală.

Vizita a avut loc joi, 16 iulie, la berăria Hall & Woodhouse din apropierea orașului Blandford Forum. Alături de regina Camilla, regele a tras o halbă de bere și a profitat de moment pentru a face o referire la dezamăgirea resimțită de milioane de suporteri englezi după eliminarea dramatică din competiție.

Ajutat de regina Camilla, Charles a turnat o halbă de Fursty Ferret, una dintre cele mai cunoscute beri produse de compania Hall & Woodhouse. Înainte de a gusta băutura, monarhul a spus zâmbind:

„Poate că este o zi bună să ne înecăm amarul.”

Replica a fost întâmpinată cu aplauze și hohote de râs din partea celor prezenți la eveniment, devenind rapid unul dintre cele mai comentate momente ale vizitei regale.

Declarația a venit la mai puțin de 24 de ore după ce Anglia a fost eliminată de Argentina în semifinalele Cupei Mondiale. Selecționata sud-americană a marcat de două ori pe finalul partidei și și-a asigurat calificarea în ultimul act al competiției, unde va întâlni Spania.

Eliminarea a pus capăt speranțelor Angliei de a disputa finala Cupei Mondiale, iar reacțiile nu au întârziat să apară atât din partea fanilor, cât și a membrilor Familiei Regale.

În multe orașe britanice, suporterii au urmărit meciul în spații publice, iar înfrângerea a fost primită cu dezamăgire, mai ales după parcursul solid al echipei în turneu.

A good time to drown a few sorrows… ⚽️ The King and Queen have visited the Hall & Woodhouse Badger Brewery, marking the start of its 250th anniversary celebrations. 🍺 Founded in 1777, the brewery is today stewarded by the seventh and eighth generations of the family. 🍺… pic.twitter.com/qRzY3HS4p6 — The Royal Family (@RoyalFamily) July 16, 2026

Comentariul regelui Charles a fost interpretat drept o modalitate relaxată de a recunoaște starea de spirit din Regatul Unit, fără a transforma momentul într-o declarație oficială.

În aceeași zi, și prințesa Anne a vorbit despre eliminarea naționalei Angliei, aflată într-o vizită oficială în Thailanda.

La un eveniment sportiv organizat la Bangkok de organizația Save the Children și Liverpool Football Club Foundation, unde a fost prezent și fostul atacant al Angliei, Emile Heskey, sora regelui a subliniat rolul educativ al sportului.

„Știu valoarea fotbalului și valoarea sportului în atât de multe feluri. Nu este vorba doar despre competiție”, a declarat prințesa.

Ea a adăugat că sportul îi ajută pe tineri să își dezvolte încrederea, spiritul de echipă și capacitatea de a gestiona atât succesul, cât și eșecul.

Referindu-se la rezultatul din semifinală, Anne a spus zâmbind: „Astăzi trebuie să facem față unui eșec, iar unii dintre voi nu ați dormit prea mult, așa că îmi cer scuze.”

Mesaje au venit și din partea prințului William, un cunoscut susținător al fotbalului și patron al Federației Engleze de Fotbal.

Moștenitorul tronului a transmis că este „devastat” de rezultat, însă și-a exprimat aprecierea pentru parcursul echipei naționale și pentru efortul depus de jucători pe durata turneului.

În ciuda eliminării, Anglia încheie competiția după un parcurs apreciat de suporteri și specialiști, iar reacțiile membrilor Familiei Regale au reflectat tonul general din Regatul Unit: dezamăgire pentru ratarea finalei, dar și recunoașterea performanței echipei.