Eliberarea condiționată a bărbatului care l-a ucis pe John Lennon, refuzată

Cererea de eliberare condiționată a bărbatului care l-a ucis pe John Lennon, în fața clădirii din Manhattan unde locuia fostul membru al formației Beatles, a fost refuzată pentru a 14-a oară, potrivit Departamentului de Corecții și Supraveghere Comunitară al statului.

Mark David Chapman, în vârstă de 70 de ani, a fost audiat de comisia de eliberare condiționată pe 27 august, iar decizia a fost recent publicată online de Departamentul de Corecții și Supraveghere Comunitară al statului.

Chapman l-a împușcat mortal pe Lennon în noaptea de 8 decembrie 1980, în jurul orei 22:50, în timp ce muzicianul și soția sa, Yoko Ono, se întorceau la apartamentul lor din Upper West Side.

În timp ce vedeta trecea pe lângă el, Mark Chapman a tras cinci gloanțe din revolverul său în spatele lui Lennon. Gloanțele erau „cu vârf gol”, ceea ce înseamnă că au explodat în șrapnel odată ce au atins ținta. Lennon avea 40 de ani, potrivit radiox.co.uk.

Lennon îi semnase lui Chapman un autograf pe o copie a albumului său recent lansat, „Double Fantasy”, mai devreme în acea zi. Chapman a fost arestat la scurt timp, fiind găsit lângă locul faptei cu o copie a romanului lui J.D. Salinger, „De veghe in lanul de secara ”.

Transcrierea ultimei audieri a comisiei de eliberare condiționată nu a fost publicată imediat, dar Chapman și-a exprimat regretul pentru crima comisă.

„Știam ce fac și știam că era rău, știam că era greșit, dar îmi doream atât de mult faima încât eram dispus să renunț la tot și să iau o viață omenească”, a spus acesta, în fața comisiei de eliberare condiționată acum trei ani.

La momentul respectiv, atunci când comisia i-a refuzat eliberarea condiționată, decizia a fost motivată prin „disprețul egoist al lui Chapman față de viața umană”, care a avut efecte de lungă durată, lăsând „lumea să se refacă din vidul pe care l-a creat”, potrivit rollingstone.com.

Chapman își ispășește pedeapsa la Penitenciarul Green Haven, situat la nord de New York, potrivit înregistrărilor online ale sistemului penitenciar de stat.

Următoarea sa audiere pentru eliberare condiționată este programată în februarie 2027.