Justitie Anchetă extinsă în cazul profesoarei ce și-a fi ucis copilul







Procurorii de pe lângă Tribunalul Mehedinți desfășoară o anchetă complexă după ce o profesoară a fost descoperită spânzurată, împreună cu copilul său, într-un imobil din Drobeta Turnu Severin. Primele informații sugerează că femeia și-ar fi ucis copilul, după care s-ar fi spânzurat.

Descoperirea macabră a avut loc marți dimineață, după ce sora femeii a alertat autoritățile pentru că aceasta nu mai răspundea la telefon. Pompierii chemați la fața locului au spart ușa apartamentului și au găsit cele două trupuri neînsuflețite.

Ancheta a confirmat că profesoara a murit prin spânzurare, în timp ce motivul morții copilului urmează să fie clarificat prin expertiza medico-legală. Pe corpul acestuia nu au fost găsite leziuni vizibile.

Judecătorul Cosmin Sima, vicepreședintele Tribunalului Mehedinți, a declarat pentru cotidianul citat că, începând din 2020, instanțele din județ au înregistrat peste 20 de dosare în care părinții copilului au fost părți implicate, atât în litigii civile, cât și penale.

Mama minorului a depus plângeri pentru șapte presupuse infracțiuni comise de tatăl copilului: inclusiv pornografie infantilă, amenințare, hărțuire, rele tratamente aplicate minorului și fals în declarații sau înscrisuri, toate aceste sesizări fiind ulterior clasate.

La rândul său, tatăl copilului a depus plângere împotriva femeii, acuzând-o de nerespectarea deciziilor instanței cu privire la încredințarea minorului. Miercuri urma să aibă loc un nou termen la Judecătoria Drobeta Turnu Severin, într-un dosar în care femeia figura ca inculpată pentru inducerea în eroare a organelor judiciare.

O fostă elevă a profesoarei de logică de la Liceul „Traian Lalescu” din Orșova, care lucra și la Penitenciarul Vânjuleț, a declarat că femeia era „foarte puternică”, însă recent se schimbase, devenind ”ciudată și intrând în depresie” după divorțul de tatăl copilului și în contextul disputelor pentru custodie.

Directorul Liceului „Traian Lalescu” din Orșova, Ghiță Dorin Oprescu, a declarat că săptămâna precedentă profesoara a venit la școală și părea în regulă. El a precizat că aceasta nu manifesta un comportament care să sugereze probleme și nu părea că ar fi gândit sau pregătit un asemenea gest, potrivit Actual Mehedinți.